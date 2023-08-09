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氣候變遷、聖嬰現象影響 澳洲大堡礁恐陷白化危機

中央社雪梨9日綜合外電報導
澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）。美聯社
澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）。美聯社

澳洲海洋科學院今天表示，如果海洋溫度升高於今年稍後引發另一次大規模珊瑚白化事件，澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）的情況可能會再次惡化。

法新社報導，在2022年一次白化事件使大片生機蓬勃的珊瑚變成病態的蒼白之前，大堡礁的部分區域原本顯示出良好的恢復跡象。

澳洲海洋科學院（Australian Institute of Marine Science, AIMS）表示，雖然大堡礁的情況經過2023年「相對溫和」的夏季後穩定下來，大堡礁仍處於危險的境地。

澳洲海洋科學院院長瓦成費爾德（David Wachenfeld）指出，「由於氣候變遷導致更頻繁和嚴重的白化現象」，大堡礁面臨的風險增加。

澳洲氣象局表示，聖嬰現象（El Nino）氣候型態在未來幾周內「可能會」在澳洲出現，這將為太平洋帶來更高的溫度，以及再次增加珊瑚白化的風險。

自4月以來，全球海洋平均溫度一直在打破季節性的高溫紀錄。

今年早些時候，一組聯合國教科文組織（UNESCO）專家未將大堡礁列入「瀕危」名單，澳洲因此獲得短暫的喘息機會。

大堡礁是澳洲最主要的旅遊賣點之一，若將其列入瀕危名單，可能會嚴重影響對國際遊客的吸引力。

聯合國教科文組織在2021年發布一份嚴厲的報告後，曾考慮將大堡礁列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger），但在澳洲前保守派政府強力的遊說下暫緩了這項決定。

取而代之的是，聯合國教科文組織在澳洲設立監測團，以評估汙染、捕撈、氣候變遷和珊瑚白化的影響。

研究員恩斯利（Mike Emslie）表示，即使是最輕微的白化事件，也可能為大堡礁的恢復「踩下煞車」，他指出：「這意味著大堡礁仍可能因為頻繁的干擾而衰退。」

澳洲 聯合國 氣候變遷

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