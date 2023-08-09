國際油價觸及九個月高點 俄烏局勢對能源供應帶來風險

市場擔憂俄烏衝突可能升高，進而影響本已吃緊的石油供應，國際油價9日盤中應聲漲到近九個月高點。(路透)

國際油價 9日一度大漲逾1%，觸及近九個月高點。彭博資訊報導，最新導火線是烏克蘭 總統澤倫斯基表示，若俄羅斯繼續封鎖該國水域，烏克蘭將祭出報復行動，引發市場擔心俄烏衝突可能升級，影響本已吃緊的石油 市場供應。

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.18%，報每桶87.19美元，為今年4月中以來首度突破87美元；西德州原油期貨也上揚逾1美元，至每桶84.11美元，站上去年11月來新高。

在澤倫斯基揚言報復俄國的封鎖行動後，市場益發關切俄羅斯經由黑海運輸石油的風險。上周末烏克蘭才派遣無人機，襲擊一艘俄國油輪。

寶盛銀行大宗商品策略主管韓森對此表示：「黑海局勢緊張持續對俄國原油運輸帶來風險。儘管中國經濟烏雲密布，但看漲油價的基本論調似乎不變。」

前一天，能源資訊局（EIA）公布每月報告，預估美國今年原油日產量預計將增加85萬桶，達到創紀錄的每日1,276萬桶，將超過2019年1,230萬桶紀錄。但EIA也上修2023年國內生產毛額（GDP）成長預測，從先前的1.5%提高到1.9%，對石油需求有利。EIA同時也上調2023年下半年布蘭特原油的均價預測至每桶86美元，比之前高了約7美元。

此外，滙豐集團（HSBC）9日預估，布蘭特油價到年底前可能維持在7月的水準附近，第3和第4季預估為每桶80美元。

EIA還說，原油價格自6月以來一直在上漲，主要因沙國延長自願減產措施，以及全球需求不斷增加，「我們預期這些因素將繼續令全球石油庫存減少，並在未來幾個月給油價帶來上漲壓力」。

不過，數據顯示，中國7月石油進口量比上月下降18.8%，每日進口量為1月以來最低，但仍比去年同期增加17%。這為油價漲勢帶來抑制。此外，中國7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，是自2021年2月以來首次降至負值，7月生產物價指數（PPI）也連續第十個月下降，引發外界對於中國經濟陷入通貨緊縮的疑慮。

國際能源署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）預計本周稍後發布報告，提供油市概況，儘管中國需求有疑慮，但下半年國際油市的供應預料仍趨於緊俏。