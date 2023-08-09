我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真假名都用過 婦人詐150萬疫情紓困貸款 將坐牢6年

俄亥俄州修憲公投證明 墮胎權可能改變選舉結果

國際油價觸及九個月高點 俄烏局勢對能源供應帶來風險

編譯洪啟原／綜合外電
市場擔憂俄烏衝突可能升高，進而影響本已吃緊的石油供應，國際油價9日盤中應聲漲到近九個月高點。(路透)
市場擔憂俄烏衝突可能升高，進而影響本已吃緊的石油供應，國際油價9日盤中應聲漲到近九個月高點。(路透)

國際油價9日一度大漲逾1%，觸及近九個月高點。彭博資訊報導，最新導火線是烏克蘭總統澤倫斯基表示，若俄羅斯繼續封鎖該國水域，烏克蘭將祭出報復行動，引發市場擔心俄烏衝突可能升級，影響本已吃緊的石油市場供應。

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.18%，報每桶87.19美元，為今年4月中以來首度突破87美元；西德州原油期貨也上揚逾1美元，至每桶84.11美元，站上去年11月來新高。

在澤倫斯基揚言報復俄國的封鎖行動後，市場益發關切俄羅斯經由黑海運輸石油的風險。上周末烏克蘭才派遣無人機，襲擊一艘俄國油輪。

寶盛銀行大宗商品策略主管韓森對此表示：「黑海局勢緊張持續對俄國原油運輸帶來風險。儘管中國經濟烏雲密布，但看漲油價的基本論調似乎不變。」

前一天，能源資訊局（EIA）公布每月報告，預估美國今年原油日產量預計將增加85萬桶，達到創紀錄的每日1,276萬桶，將超過2019年1,230萬桶紀錄。但EIA也上修2023年國內生產毛額（GDP）成長預測，從先前的1.5%提高到1.9%，對石油需求有利。EIA同時也上調2023年下半年布蘭特原油的均價預測至每桶86美元，比之前高了約7美元。

此外，滙豐集團（HSBC）9日預估，布蘭特油價到年底前可能維持在7月的水準附近，第3和第4季預估為每桶80美元。

EIA還說，原油價格自6月以來一直在上漲，主要因沙國延長自願減產措施，以及全球需求不斷增加，「我們預期這些因素將繼續令全球石油庫存減少，並在未來幾個月給油價帶來上漲壓力」。

不過，數據顯示，中國7月石油進口量比上月下降18.8%，每日進口量為1月以來最低，但仍比去年同期增加17%。這為油價漲勢帶來抑制。此外，中國7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，是自2021年2月以來首次降至負值，7月生產物價指數（PPI）也連續第十個月下降，引發外界對於中國經濟陷入通貨緊縮的疑慮。

國際能源署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）預計本周稍後發布報告，提供油市概況，儘管中國需求有疑慮，但下半年國際油市的供應預料仍趨於緊俏。

石油 油價 烏克蘭

上一則

南韓公布調查：99.2%民眾有新冠病毒抗體 78.6%因染疫獲得

下一則

Meta封鎖加拿大平台新聞內容 媒體業促監管單位調查

延伸閱讀

國際油價漲約1%、EIA調高油價預測 金價觸近一個月低點

國際油價漲約1%、EIA調高油價預測 金價觸近一個月低點
喬俄戰爭15周年 喬治亞總理批俄羅斯是侵略者

喬俄戰爭15周年 喬治亞總理批俄羅斯是侵略者
助籌畫刺殺澤倫斯基 俄羅斯女線民被捕

助籌畫刺殺澤倫斯基 俄羅斯女線民被捕
俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
超導體示意圖。(Getty Images)

韓專家：LK-99缺了「這個」 不足以證明是室溫超導體

2023-08-03 09:17

超人氣

更多 >
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友