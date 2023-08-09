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她下廚宴請前夫一家結果「3死1命危」疑吃下「世界最毒菇」

編譯徐榆涵／即時報導

澳洲維多利亞省吉普斯蘭（Gippsland）驚傳一起食物中毒命案，一名48歲婦女派特森（Erin Patterson）7月底親自準備午宴款待前夫一家四口，未料吃完後大家陸續感到身體不適，最終造成3死1命危悲劇。

對此，警方初步推測，死者喪命原因應與不慎食用有全球最毒蕈類之稱的「死帽菇」（Death Cap mushrooms）有關，負責下廚的派特森目前嫌疑重大，警方仍在調查這起事件是謀殺還是意外事故，也尚未對派特森提出任何指控。

每日郵報報導，派特森7月29日邀請70歲前公婆帕特森（Don Patterson）與蓋兒（Gail），以及蓋兒的66歲妹妹希瑟（Heather Wilkinson）和其丈夫威爾金森(Ian Wilkinson) 來家裡共進午餐，結果隔天4人被送往醫院，其中前公婆帕特森與蓋兒和希瑟搶救不治身亡，威爾金森則情況危急，正在醫院與死神拔河。

報導指出，警方初步調查發現，死者應是食用了劇毒蘑菇「死帽菇」才毒發身亡，已將派特森列為犯罪嫌疑人。但據了解，派特森此前與前夫「關係友好」，派特森也否認犯下任何不當行為。

派特森7日接受媒體採訪時，情緒激動地說，「我什麼也沒做。我愛他們，他們離世我很難過。」當被問及這些蘑菇來自哪裡、誰採摘它們的或者她為賓客做了什麼料理時，帕特森沒有回答。

全案仍在調查階段，警方認為「死帽菇」是造成中毒的罪魁禍首，其外觀與其他可食用蘑菇極其相似，經常有人誤食，且通常在攝入6至24小時後，會引起腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等症狀，甚至會導致嚴重的肝臟損傷，有「世界最毒蘑菇」之稱。

此外還有消息指出，派特森的前夫西蒙（Simon Patterson）去年5月因「嚴重的腸道問題」，在家中昏倒後，在加護病房待了21天，尚不知道這起事件是否也與派特森有關。

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