布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利

美國國務卿布林肯。（路透）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）警告，俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」（Wagner Group）正在利用尼日遭遇政變的不穩定情勢漁利。尼日的鄰國馬利已成為莫斯科的夥伴。

布林肯在英國廣播公司（BBC）今天播出的專訪中表示，對於是瓦格納集團在幕後策劃這項政變的說法，他抱持懷疑態度。尼日軍方上月26日發動政變，罷黜西方的盟友、民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

布林肯昨天受訪時說：「我認為尼日所發生及正在發生的事，不是俄羅斯或瓦格納所慫恿。」

「但是就他們試圖趁機漁利來說，那不會是件好事。我們看到在其他國家發生的事又再重演，他們在先前那些國家只帶去壞東西。」

「這個瓦格納集團每到一個地方，死亡、毀滅和壓榨便接踵而至。」

瓦格納已與馬利和中非共和國等非洲國家締結夥伴關係。軍事執政的馬利是在俄烏戰爭期間外交上轉向親俄的罕見國家。

馬利和布吉納法索（Burkina Faso）均已派特使至尼日，表達與政變領袖休戚與共，兩國軍事領袖都被指控與瓦格納關係密切。

尼日是美國與法國在西非沙赫爾（Sahel）地區反聖戰士行動的主要基地，在法國和其他國際部隊從馬利撤離後更是如此。

美國代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）昨天訪問尼日，她表示尼日軍事領導階層了解與瓦格納締結夥伴關係的「風險」。