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日研究推估：2005年後出生日本女性逾4成終身不生 男性高達5成

編譯盧思綸／即時報導
在低生育率背景下，出生於2005年後的日本女性超過42%可能終身不生，比率之高恐怕威脅社會保障計畫。（Getty Images）
在低生育率背景下，出生於2005年後的日本女性超過42%可能終身不生，比率之高恐怕威脅社會保障計畫。（Getty Images）

日經新聞報導，在低生育率背景下，出生於2005年後的日本女性超過42%可能終身不生，比例之高恐怕威脅社會保障計畫。

日本國立社會保障、人口問題研究所推估，目前年齡18歲、出生於2005年後的女性，在低、中、高生育率背景下的婚育情況，在中等生育率的情境下，33.4%女性將在沒有孩子的情況下度過育齡期；最樂觀的情況，女性終身不生率為24.6%。

此外，同代男性終身不生比率近5成不僅高出女性，不婚可能性也更高。

無子化幾乎已經是全球趨勢，諸如美國和許多歐洲國家皆是如此，而主因不外乎大眾價值觀轉變，比起結婚生子更重視自我實現。

在已發展經濟體中，約1至2成出生於1970年後的女性從未生育，其中日本尤為嚴峻，比率高達27%。若歐美國家維持在目前水準，日本恐怕超過西方國家2倍以上。

不過，美國、英國和德國過去幾年的不育率有所減緩，愈來愈多人選擇至少生1個小孩。

日本一橋大學經濟研究所教授小塩隆士表示，「建立社會安全網迫在眉睫，包括養老金、醫療照護和生活補助等，而且補助政策必須照顧到不婚不生的族群。」

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