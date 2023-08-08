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「日本最可愛高一生」出爐 網見童顏直呼小學生

聯合新聞網／ 即時報導
來自千葉縣的世古乙羽，獲得「日本最可愛的高一生」冠軍。(圖／取自Instagram)
來自千葉縣的世古乙羽，獲得「日本最可愛的高一生」冠軍。(圖／取自Instagram)

日本每年都選票選全國最可愛的高中生，今年「日本最可愛的高一生」冠軍出爐，由來自千葉縣的世古乙羽脫穎而出，不過有網友看到主辦單位公布的照片後，世古的童顏卻讓人驚呼「看起來像小學生」。

根據《modelpress》報導，2023年「日本最可愛的高一生」票選近日出爐，由來自千葉縣的世古乙羽脫穎而出，擊敗其他6名佳麗獲得殊榮。世古得獎後感謝一直以來支持自己的粉絲，她表示獲得「日本最可愛的高一生」頭銜僅是起步，未來將盡全力拿出最好的表現。

另外，世古乙羽因獲得「日本最可愛的高一生」選美冠軍，主辦單位也將她納入主賽事「全日本最可愛高中生」的決賽選手，最終排名與獎項將在12月3日、4日公布。

世古乙羽榮獲「日本最可愛的高一生」票選冠軍消息曝光後，網友紛紛回應，「恭喜妳！太可愛了」、「繼續努力，我會為妳加油的」、「我從一開始就知道妳一定是冠軍」；另外世古的童顏曝光後，也有網友驚呼「高中生？看起來像小學生…」。

不過並非所有人都對票選結果滿意，有毒舌鄉民回應，「今天早上看到的女高中生比這個女孩可愛多了」、「現在我不知道可愛的定義了」、「一張看起來每個班級至少有一個人的臉」。

影片來源：YouTube モデルプレス | modelpress

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