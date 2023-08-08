我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極為罕見…紐約海灘沙魚襲人 65歲婦被咬大腿重傷

完全天然 藍莓外皮的白粉代表「新鮮」

歐盟監測機構：7月是全球史上最熱月份 海洋溫度也新高

中央社巴黎8日綜合外電報導
加州一名居民用衣服遮陽。(美聯社)
加州一名居民用衣服遮陽。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今天證實，今年7月是有紀錄以來地球上最熱的一個月。

法新社報導，該機構表示，上個月熱浪與野火席捲全球，月均溫比前一次在2019年7月締造的攝氏16.63度還高出0.33度，也比1991至2020年的7月份均溫高出攝氏0.72度。

在人類燃燒化石燃料的助長下，自1800年代末期以來，全球已暖化大約攝氏1.2度，導致熱浪更加凶猛、持久且頻繁，也強化風暴、洪水等其他極端天氣的威力。

哥白尼氣候變化服務表示：「包括南歐在內的北半球多個區域都經歷熱浪。幾個南美洲國家和南極洲大片區域的氣溫也遠高於均溫。」

科學家早就警告今年7月可能刷新紀錄。

全球海洋溫度也締造新紀錄，令人擔心這種現象會對地球氣候、海洋生物、沿海社區造成連鎖反應。

根據歐盟氣候監測資料，今年7月30日，海洋表面溫度上升至攝氏20.96度，而哥白尼氣候變化服務的發言人之前告訴法新社，前一個紀錄是2016年3月的攝氏20.95度。採樣區域不包括極地。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」指出，今年7月是有紀錄以來地球上最熱的一個...
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」指出，今年7月是有紀錄以來地球上最熱的一個月。（圖取自哥白尼氣候變化服務網頁climate.copernicus.eu）

熱浪 洪水 歐盟

上一則

切斷烏克蘭穀物出口後 俄羅斯自陷糧食運輸重大挑戰

下一則

「日本最可愛高一生」出爐 網見童顏直呼小學生

延伸閱讀

中國外交部喊話歐盟：取消對中國出口限制

中國外交部喊話歐盟：取消對中國出口限制
與二度上任外交首長的王毅通話 歐盟外交首長：一致希望強化歐中關係

與二度上任外交首長的王毅通話 歐盟外交首長：一致希望強化歐中關係
歐盟商會：中振興經濟努力不足 外企現「承諾疲勞」

歐盟商會：中振興經濟努力不足 外企現「承諾疲勞」
加國野火碳排已逾2.9億噸 占全球總量1/4

加國野火碳排已逾2.9億噸 占全球總量1/4

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
超導體示意圖。(Getty Images)

韓專家：LK-99缺了「這個」 不足以證明是室溫超導體

2023-08-03 09:17
華爾街日報報導，預計白宮安全顧問蘇利文將參加吉達峰會。(美聯社)

沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席

2023-08-01 15:17

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%

傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%