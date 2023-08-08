歐盟監測機構：7月是全球史上最熱月份 海洋溫度也新高

加州一名居民用衣服遮陽。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今天證實，今年7月是有紀錄以來地球上最熱的一個月。

法新社報導，該機構表示，上個月熱浪 與野火席捲全球，月均溫比前一次在2019年7月締造的攝氏16.63度還高出0.33度，也比1991至2020年的7月份均溫高出攝氏0.72度。

在人類燃燒化石燃料的助長下，自1800年代末期以來，全球已暖化大約攝氏1.2度，導致熱浪更加凶猛、持久且頻繁，也強化風暴、洪水 等其他極端天氣的威力。

哥白尼氣候變化服務表示：「包括南歐在內的北半球多個區域都經歷熱浪。幾個南美洲國家和南極洲大片區域的氣溫也遠高於均溫。」

科學家早就警告今年7月可能刷新紀錄。

全球海洋溫度也締造新紀錄，令人擔心這種現象會對地球氣候、海洋生物、沿海社區造成連鎖反應。