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倫敦紅磚巷中國標語塗鴉 原創與反塗鴉皆清除

中央社倫敦7日綜合外電報導
英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布。(Getty Images)
英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布。(Getty Images)

英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布：有人刷上呼應中國政府宣傳標語的塗鴉，但不久就被反北京口號給覆蓋。如今所有塗鴉都被當地政府清除。

法新社報導，這條倫敦東區街道以街頭藝術聞名，當地居民6日醒來發現紅磚巷牆面原本的塗鴉被人以白漆塗掉，並以紅漆噴上「富強」、「愛國」、「和諧」、「民主」、「平等」、「自由」與「法治」等中文字樣，而這24個字正是中共倡導的「社會主義核心價值觀」12個「基本內容」。

倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」5日出現中共「社會主義核心價值觀」塗鴉。這是近10名在...
倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」5日出現中共「社會主義核心價值觀」塗鴉。這是近10名在英中國學生的「創作」，其粗暴作法引發批評。(中央社)

這些塗鴉在社群媒體引發眾人撻伐，且很快就被反中共政權和反中國國家主席習近平的口號給覆蓋過去。

英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布。(Getty I...
英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布。(Getty Images)

維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）在社群平台上寫說：「我強烈譴責那些用中共充滿仇恨的宣傳內容，來汙損紅磚巷（Brick Lane）的中共暴徒。」

原本的24個紅字如今被各式中、英文和圖像抗議覆蓋，包括在「平等」2字上方，有人用英文寫下「但某些人比其他人更平等」、「中國沒有自由」等。

英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布。(Getty I...
英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成了中國當局支持者與反對者的畫布。(Getty Images)

到了今天早上，當地的陶爾哈姆萊茨區議會（Tower Hamlets council）已清除了牆面上的親中、反中塗鴉。

當地藝術家希格斯（Russell Shaw Higgs）告訴法新社：「我覺得塗鴉太快被覆蓋過去了。昨天非常有意思，因為許多人來到這裡，以反制手法覆蓋原本的塗鴉，這成了貨真價實的文字對話之牆，而這道牆的作用本來就是這樣。」

一名藝術學生在社群媒體Instagram發文表示自己是原塗鴉的創作者，但否認在傳達任何政治訊息，並譴責他最近收到的威脅。

影片來源：YouTube BBC News中文

中共 社群媒體 北京

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