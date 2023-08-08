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世界童軍大露營亂象多 南韓辦K-POP演唱會留人

編譯張佑生／即時報導
參加世界童軍大露營的梯隊8日搭車離開扶安郡，躲避風雨。（美聯社）
參加世界童軍大露營的梯隊8日搭車離開扶安郡，躲避風雨。（美聯社）

南韓國際廣播電台報導，參加新萬金世界童軍大露營的童軍成員8日將撤離至南韓各地，而11日預定在首爾舉行閉營儀式和K-POP演唱會，首爾市區交通將出現堵塞。

世界童軍大露營籌委會表示，來自全球156個國家的3.6萬餘名童軍成員將搭乘1022輛巴士離開新萬金，前往京畿、忠南、首爾和全北等全國各地。童軍成員將分散於京畿、忠南、首爾、仁川、忠北、大田、世宗，全北八個市、道地區進行文化體驗活動。

颱風即將登陸韓半島，政府宣布將世界童軍大露營的成員撤離至其他地區後，即在這些地區確保童軍成員的住宿之處。從分散各地的住宿人員來看，京畿道地區的人員最多，為1.8萬餘人，忠南6000餘人，首爾3000餘人。在舉行童軍大露營的扶安一帶為4000餘人。

分散於各地的童軍成員將於11日聚集在首爾參觀在上岩世界盃體育場舉行的K-POP演唱會。童軍成員搭乘的1000餘輛巴士將於當天匯聚於首爾市區，交通堵塞在所難免。

組委會有關人士表示，11日晚將舉行世界童軍大露營閉營儀式和K-POP演唱會，在舉行活動之前，將分時間段依次將童軍成員移送至活動地點。這位人士表示，演唱會等活動結束後，童軍成員將返回住所，大部分成員在童軍大露營閉幕儀式結束後返回本國。

南韓 世界盃

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