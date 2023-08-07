被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

法國驚傳一起恐怖囚禁虐待事件，一名55歲德國 男子涉嫌從2011年起，非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢，女子在偷走手機並報警後，才成功獲救。

每日郵報報導，該名53歲德國籍女子在法國靠近德國邊境境小鎮福爾巴赫（Forbach）一間公寓內的「酷刑室」被發現時，全身是傷，不僅頭髮被剃光，手腳也都骨折，已被緊急送往醫院治療，而涉案的55歲德國籍丈夫已於7日上午被逮。

女子6日偷走丈夫手機，並在公寓裡向德國警方報案後，德國警方立馬通報法國警方，並隨即前往公寓搜查。

法國媒體援引警方消息人士的話報導，警方在公寓內發現受害者被關在一個暗無天日的房間內，窗戶還安裝了金屬加固裝置，裡頭有一張疑似「酷刑椅」，還有一本筆記本，裡面記錄該男子給受害者餵食的時間。

該男子將面臨綁架、強暴及酷刑等指控。有鄰居接受德媒採訪時透露，男子聲稱妻子患有癌症 ，因此她們偶爾聽到尖叫等可疑聲響時，都誤以為受害者只是身體不適，加上男子平時禮貌友善，所以未想太多，其中一名受訪者表示，最後一次見到受害者已經是10年多前的事，她甚至以為對方可能「已經過世或搬離了」。