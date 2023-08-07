盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展

俄羅斯國防部長紹依古（左）上月底前往平壤出席慶祝韓戰結束70周年活動後不久，即傳出駭客攻擊消息。（路透）

根據路透檢視眾多技術證據並請資安專家分析後報導，一個與北韓 政府有關的菁英駭客 去年入侵俄羅斯 主要火箭研發商切洛梅設計局（NPO Mashinostroyeniya）的電腦網路，且駭客行動至少維持5個月。數月後，北韓遭國際間禁止研發的彈道飛彈計畫即傳出多項發展。

路透發現，被資安研究人員稱為ScarCruft和Lazarus的北韓政府相關駭客團隊，在俄羅斯火箭設計公司切洛梅設計局（NPO Mashinostroyeniya）的電腦系統秘密安裝隱蔽後門程式。

路透無法證實，在切洛梅設計局被駭期間，究竟是否有資料遭竊取或被瀏覽過。但事發後數個月，北韓宣布數項彈道飛彈發展。尚不確定這兩件事是否有關聯。

對此，切洛梅設計局與俄羅斯駐美大使館、北韓駐聯合國使團均未回應置評請求。

專家指出，此事顯示北韓為取得關鍵科技，甚至會瞄準俄羅斯等盟友。俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）上月底前往平壤出席慶祝韓戰結束70周年活動後不久，即傳出駭客攻擊消息，紹依古是1991年蘇聯解體以來，首位訪問北韓的俄國防長。

飛彈專家指出，切洛梅設計局通常稱為NPO Mash，是極音速飛彈、衛星科技和新世代彈道飛彈方面的研發先驅，也都是北韓極感興趣的領域。平壤正持續研發可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈。

切洛梅設計局在冷戰期間作為蘇聯太空計畫衛星的主要製造單位，也供應巡弋飛彈，在軍工業頗負盛名。不過技術資料顯示，切洛梅設計局約自2021年底開始遭駭，持續至去年5月為止。

美國網路安全公司SentinelOne的安全研究員海格爾（Tom Hegel）率先發現這起駭客攻擊。他的團隊發現北韓駭客入侵資訊科技（IT）環境，能瀏覽電郵，並在不同網絡間遊走並擷取數據。