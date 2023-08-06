馬爾地夫前總統雅門坐牢 最高院裁決不能拚回鍋

馬爾地夫前總統雅門(中)。(美聯社)

馬爾地夫最高法院今天裁決，身繫囹圄的前總統雅門（Abdulla Yameen）不能成為下個月總統大選的候選人。

綜合法新社與路透報導，64歲的雅門被控在擔任總統期間涉及貪汙和洗錢，去年12月遭定罪，判處11年徒刑，目前正在服刑。

最高法院7位大法官一致維持獨立機構選舉委員會（Elections Commission）的決定，禁止雅門在9月9日的選舉力拚回鍋。

法院人員在首都瑪萊（Male）告訴記者：「法官一致認定，憲法兩處條文禁止正在服刑的刑事罪犯競選公職。」

此前雅門所屬的馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives, PPM）並未提名其他候選人，寄望向最高法院上訴後，可以讓他在獄中競選。

總統候選人報名期限原定為8月3日，但已延長4天，至7日為止。

2018年9月擊敗雅門的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）這次也將競選連任。

雅門權勢如日中天之際，曾把他視為威脅的政治人物關進大牢，或是迫使他們流亡。當年他轉親中國，為基礎建設計畫大舉借款，也激怒印度 這個馬爾地夫的傳統金主國。

南亞島國馬爾地夫以其高檔海灘度假勝地聞名，又靠近印度洋戰略航道，是印度與中國在印度洋角逐影響力的重點。雅門在選舉時主打反對印度影響馬爾地夫，引來印度關切。

雅門2018年被擊敗後，印度重建過往優勢，對馬爾地夫傾注數以百萬計美元來造橋鋪路。

當年雅門意外敗選後，曾試圖賴在位子上，但在華府 揚言制裁後被迫下台。