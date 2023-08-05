我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

川普密件案法官曾犯審判程序錯誤 顯示經驗不足

尼日軍政府還權期限將屆 區域組織同意軍事干預計畫

編譯周辰陽／即時報導
隨著尼日軍政府在6日之前恢復民主的最後期限即將屆滿，西非區域組織「西非經濟共同體」的國防部長已經同意了可能進行軍事干預的計畫。路透
隨著尼日軍政府在6日之前恢復民主的最後期限即將屆滿，西非區域組織「西非經濟共同體」的國防部長已經同意了可能進行軍事干預的計畫。路透

彭博資訊5日報導，隨著尼日軍政府在6日之前恢復民主的最後期限即將屆滿，西非各國的國防部長已經同意了可能進行軍事干預的計畫。

區域組織「西非經濟共同體」（ECOWAS）的國防官員在奈及利亞首都阿布賈（Abuja）舉行了三天的會議之後，於4日宣布了該項協議。ECOWAS和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）4日在會後告訴記者，「開始任何最終干預的所有要素都已經在這場會議提出與完善，包括了時間跟需要的資源，以及我們將部署這樣一隻武力的方式、地點與時間」。

穆薩表示，「這是最後手段，我們希望外交發揮作用」。

穆薩還說，尼日軍政府將獲得時間「反思他們的所作所為，並且讓國家恢復憲政秩序。如果他們不從，那麼我們將把他們移交給文職政府」，又指區域領導人下定決心要「杜絕政變蔓延」，但沒透露ECOWAS是否將在6日的最後期限屆滿時立即進行干預。

根據報導，奈及利亞作為西非最具影響力的國家，也擁有最大規模的軍力，總統提努布（Bola Tinubu）正在尋求軍事行動的立法許可。不過，ECOWAS過去三年期間曾試圖說服馬利、布吉納法索與幾內亞的軍方領導人恢復民主，雖然都沒有成功，卻也沒有威脅對這些國家動武。一隻ECOWAS代表團3日離開了尼日首都尼阿美，沒有會見政變領導人或被推翻的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

國防部 幾內亞

上一則

俄羅斯下院議長：華府正在準備讓台灣步烏克蘭後塵

延伸閱讀

尼日總統向美求援 投書華郵：憂政變禍全球

尼日總統向美求援 投書華郵：憂政變禍全球
拜登籲立即釋放尼日總統 法國撤逾千公民和外國人

拜登籲立即釋放尼日總統 法國撤逾千公民和外國人
尼日政變局勢亂 國務院下令撤離部分大使館職員

尼日政變局勢亂 國務院下令撤離部分大使館職員
仇法情緒蔓延 尼日政變法國開始撤僑

仇法情緒蔓延 尼日政變法國開始撤僑

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
哈利（左）與梅根被揭露又少了一對名人夫妻朋友。（歐新社資料照片）

梅根和貝克漢夫婦驚傳失和 再也不是朋友 為了這原因？

2023-07-30 17:50

超人氣

更多 >
網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場
羽生結弦結婚老婆是誰？網友挖呀挖 找到短髮的她

羽生結弦結婚老婆是誰？網友挖呀挖 找到短髮的她
洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
小心沈默殺手 這個常見生活習慣恐傷腎臟

小心沈默殺手 這個常見生活習慣恐傷腎臟