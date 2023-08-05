尼日軍政府還權期限將屆 區域組織同意軍事干預計畫

隨著尼日軍政府在6日之前恢復民主的最後期限即將屆滿，西非區域組織「西非經濟共同體」的國防部長已經同意了可能進行軍事干預的計畫。路透

彭博資訊5日報導，隨著尼日軍政府在6日之前恢復民主的最後期限即將屆滿，西非各國的國防部 長已經同意了可能進行軍事干預的計畫。

區域組織「西非經濟共同體」（ECOWAS）的國防官員在奈及利亞首都阿布賈（Abuja）舉行了三天的會議之後，於4日宣布了該項協議。ECOWAS和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）4日在會後告訴記者，「開始任何最終干預的所有要素都已經在這場會議提出與完善，包括了時間跟需要的資源，以及我們將部署這樣一隻武力的方式、地點與時間」。

穆薩表示，「這是最後手段，我們希望外交發揮作用」。

穆薩還說，尼日軍政府將獲得時間「反思他們的所作所為，並且讓國家恢復憲政秩序。如果他們不從，那麼我們將把他們移交給文職政府」，又指區域領導人下定決心要「杜絕政變蔓延」，但沒透露ECOWAS是否將在6日的最後期限屆滿時立即進行干預。

根據報導，奈及利亞作為西非最具影響力的國家，也擁有最大規模的軍力，總統提努布（Bola Tinubu）正在尋求軍事行動的立法許可。不過，ECOWAS過去三年期間曾試圖說服馬利、布吉納法索與幾內亞 的軍方領導人恢復民主，雖然都沒有成功，卻也沒有威脅對這些國家動武。一隻ECOWAS代表團3日離開了尼日首都尼阿美，沒有會見政變領導人或被推翻的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。