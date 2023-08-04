傑尼斯性侵案 聯合國人權理事會：牽連數百藝人

聯合國人權理事會工商業與人權作業小組主席奧拉武伊（Damilola Olawuyi，右）及皮卡蒙（Pichamon Yeophantong，左）今天在東京的日本記者俱樂部召開記者會指出，傑尼斯事務所的藝人有數百人捲入性剝削及虐待，情況令人深感憂慮。（美聯社）

有男偶像製造機之稱的日本 傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川被指控性侵 多名小傑尼斯男藝人。聯合國 人權理事會工商業與人權作業小組今天在東京召開記者會指出，有數百名藝人遭捲入性剝削及虐待。

聯合國人權理事會工商業與人權作業小組（以下稱作業小組）旨在針對各國企業活動衍生的人權問題進行調查，敦促各國提出對策。

作業小組7月24日首度到日本進行調查，在聽取傑尼斯前藝人及傑尼斯事務所負責人的說法後，由小組主席奧拉武伊（Damilola Olawuyi）及皮卡蒙（Pichamon Yeophantong）今天在東京的日本記者俱樂部召開記者會指出，傑尼斯事務所的藝人有數百人捲入性剝削及虐待，情況令人深感憂慮。

作業小組談到媒體的責任說：「日本媒體被說成數十年來協助掩蓋此醜聞。」日本政府或與受害人有關的企業完全沒有想要提出解決方式，日本政府有必要做到透明調查，思考致歉或給予金錢補償等，以確保受害人的實際救濟。

作業小組的報告還顯示，傑尼斯事務所成立特別小組進行調查的作法，透明性及正當性遭到質疑，且被認為未充分顧及受害人的心理。

作業小組將把這次調查結果，對日本政府、企業提出的建言彙整成報告，預定明年6月向聯合國人權理事會提出。

東京體育報報導，由傑尼斯前藝人組成的「傑尼斯性侵當事人之會」今天也在日本記者俱樂部召開記者會。該會代表、57歲的平本淳也哭著說：「感覺作業小組確實是聽到了我們的訴求，我內心很感激。」

該會副代表石丸志門表示，這是實際發生的問題，聯合國在記者會上應該不是使用「疑雲」二字帶過。石丸說：「這是人類史上最糟糕的性虐待事件，終於水落石出。」

作業小組召開記者會後，傑尼斯事務所今天發表聲明寫道：「嚴肅看待作業小組的見解，將誠摯面對訴求受害的人士，持續進行對話。」

傑尼斯事務所也公布，事務所成立的專家小組做成的建議報告預計8月底左右公布。