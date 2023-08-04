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推特出現日本外匯官員假帳號 日財務省罕見示警

中央社東京4日綜合外電報導
日本財務省罕見發布警告指出，社群媒體X上出現冒充知名外匯事務官員神田真人的假帳號。X已經將帳號停權。(Getty Images)
日本財務省罕見發布警告指出，社群媒體X上出現冒充知名外匯事務官員神田真人的假帳號。X已經將帳號停權。(Getty Images)

日本財務省罕見發布警告指出，前身為推特（Twitter）的社群媒體X上出現冒充知名外匯事務官員神田真人的假帳號。X已經將帳號停權。

路透社報導，隨著日圓兌美元匯率來到一個月低點，市場人士正擔憂日本政府進場干預。而神田真人身為財務省主管國際金融事務的次官級財務官，是日本去年以來努力阻止日圓劇貶的核心人物。

日本財務省3日在官方X帳號以英文發表罕見貼文，呼籲「勿追蹤冒用他人身分的帳號，或對其貼文留言」，並表示在X上自稱是神田真人（Masato Kanda）或旗下工作人員的帳號均不屬於本人。

日本財務省還說，他們正要求X將這些假帳號停權。數小時後X就將使用者ID是@Jgghkj_、用戶名稱是Masato Kanda的帳號停用。

這個假帳號看來是今年3月創立，至今僅發表過5則貼文，其中在3月1日發布3張神田真人的照片。最新一則貼文發布於本月3日下午3時56分，似乎假冒神田近日訪問烏克蘭之行。

日本財務省先前宣布過，神田真人本月2日在烏克蘭進行訪問，以說明日本對於烏克蘭的支持。

這個假帳號追蹤大約5000人，並有550多人追蹤，但未曾針對日圓或是金融市場發言。

日本政府及日本央行日本銀行去年9月為阻止日圓急貶，自1998年以來首度出手干預，購入大量日圓、拋售美元，當時正是由監督這項操作的神田真人宣布消息。

在日本貨幣政策官員中，神田的發言具影響力，他的公開言論可能影響日圓兌其他主要貨幣的匯率。

日本 烏克蘭 匯率

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