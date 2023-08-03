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中國製OUT 印度限制筆電、平板電腦進口

記者林宸誼／即時報導
印度從中國進口筆電、平板電腦及個人電腦的比重將近一半，為了推動印度製造，商工部3日宣布進口筆電、平板電腦及個人電腦必須取得特殊許可證。圖為蘋果筆電。聯合報系資料照片
印度從中國進口筆電、平板電腦及個人電腦的比重將近一半，為了推動印度製造，商工部3日宣布進口筆電、平板電腦及個人電腦必須取得特殊許可證。圖為蘋果筆電。聯合報系資料照片

為扶植本土企業，印度不僅對中國手機製造商小米出重手，沒收在印度555.1億盧比（約新台幣210億）的資產，比亞迪設廠計畫也夭折。最新進展是將矛頭指向筆電、平板電腦及個人電腦等產品。

根據印度官方統計，筆電、平板電腦和個人電腦約占該國年度進口總額的1.5%，其中近一半從中國購買。而在印度市場銷售筆電的主要企業則有戴爾、宏碁、三星、LG、松下、蘋果、惠普及聯想，或多或少會受到新規定的衝擊。

路透報導，印度從中國進口筆電、平板電腦及個人電腦的比重將近一半，為了推動印度製造，商工部3日宣布進口筆電、平板電腦及個人電腦必須取得特殊許可證。此舉恐對蘋果、戴爾和三星等企業造成衝擊，迫使它們推升印度本地製造業。

印度近年積極提供激勵措施，刺激國內生產，已成功招來一大批智慧型手機製造商設廠，現在更引起晶片製造商和半導體生產商的興趣。

今年 5 月，莫迪政府推出了一項20億美元的計劃，目的在促進企業在本地構建筆電、個人電腦、伺服器等硬體產業。該激勵計劃對於印度成為全球電子供應鏈強國的雄心至關重要，莫迪的目標是到2026年年產值達到3,000億美元。

為了扶植本土相關產業，印度商工部在3日發布新措施，要求進口筆電、平板電腦、其他個人電腦和伺服器等產品，必須取得特殊許可證，相關規定即日起生效。

印度 三星 供應鏈

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