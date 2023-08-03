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鴻海加緊在印度製造 從iPhone到晶片設廠計畫一覽

中央社新德里3日綜合外電報導
鴻海公司正迅速在印度進行設廠擴張。（美聯社）
鴻海公司正迅速在印度進行設廠擴張。（美聯社）

台灣科技代工巨擘鴻海尋求將業務從中國轉移，已迅速在印度擴展製造、計劃在印南多地設廠。除現已有的iPhone組裝廠，以下是據已宣布和知情人士消息整理的鴻海印度投資計畫。

路透報導，鴻海目前已在印度東南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）有一座工廠，生產蘋果（Apple Inc.）的iPhone手機，雇有4萬人。但消息顯示，鴻海還打算在印度製造更多蘋果產品及晶片，甚至電動車

蘋果產線

鴻海計劃投資3億5000萬美元在印度西南部的卡納塔卡省（Karnataka）設一座新廠生產iPhone的機殼零件，預計創造1萬2000個工作機會。

2名有直接消息的人士今年3月告訴路透，鴻海也已贏得一份替蘋果生產無線耳機AirPods的訂單，並計劃在印度建廠製造。

晶片製造工具

鴻海本月2日表示，將與美商應用材料（Applied Materials）結盟在印度卡納塔卡省設廠生產晶片製造工具，計畫規模為2億5000萬美元，將創造約1000個就業機會。

行動裝置零件

鴻海7月31日與坦米爾那都省簽署意向書，將在康其普蘭縣（Kancheepuram）投資160億盧比（約1.9億美元）設新廠生產電子零件，可望創造6000個就業機會。

晶片製造

鴻海雖於7月初退出與印度吠檀多集團（Vedanta）的195億美元半導體合資公司，但幾天後一名印度高階政府官員告訴路透，鴻海正與位於印度西部的總理莫迪（Narendra Modi）家鄉古茶拉底省（Gujarat）進行協商，討論在當地蓋一座半導體工廠。

電動車

鴻海電動車部門執行長告訴路透，他們正嘗試打造一個標準化的電動車平台，並鎖定讓研發中的小型電池動力車在印度或泰國製造。

印度 鴻海 電動車

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