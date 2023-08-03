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拜登籲立即釋放尼日總統 法國撤逾千公民和外國人

中央社巴黎／華盛頓3日綜合外電報導
拜登總統表示尼日人民有權選擇他們的領袖，並要求尼日軍方釋放貝佐姆。(Getty Images)
拜登總統表示尼日人民有權選擇他們的領袖，並要求尼日軍方釋放貝佐姆。(Getty Images)

西非國家尼日軍方發動政變，民選總統貝佐姆遭到囚禁。法國政府今天宣布已自當地撤離1079人，行動結束。拜登總統則發表聲明，呼籲尼日軍方立即釋放貝佐姆。

法新社報導，法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）今天在原為推特，現易名為X的社群媒體發文表示，撤離的法國僑民和外籍人士「現在已經平安」。

軍方出動5架飛機執行撤僑。法國外交部也在X平台發文表示，總計撤離577名法國公民，以及「為數不少的其他國籍人士」。

法國稍早曾表示，定居尼日的法國僑民中，估有600人於政變發生時人在當地。

尼日於7月26日爆發政變，貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到總統衛隊囚禁。美國、歐洲國家和聯合國都對政變予以譴責。

拜登今天發表聲明，呼籲尼日軍方釋放貝佐姆，維護該國的民主政體。

他在尼日獨立63週年紀念日發表聲明說：「我呼籲立即釋放貝佐姆總統和他的家人，維護尼日得之不易的民主。」

「值此關鍵時刻，美國與尼日人民同在，向深植於共同民主價值和支持文人統治的數十年夥伴關係致敬。」

拜登說：「尼日人民有權選擇他們的領袖，他們已經透過自由公正的選舉，表達他們的意志，必須予以尊重。」

拜登 社群媒體 國防部

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