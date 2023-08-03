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韓專家：LK-99缺「這個」 不足以證明是室溫超導體

韓專家：LK-99缺了「這個」 不足以證明是室溫超導體

編譯林奇賢／綜合外電
超導體示意圖。(Getty Images)
超導體示意圖。(Getty Images)

在室溫超導體引發各界振奮和爭議之際，南韓專家成立了一個委員會，以驗證有關這項技術潛在突破的真實性。但這個驗證委員會3日向韓聯社表示，超導體要有「邁斯納效應」（Meissner Effect），而這並未在LK-99相關的影片和論文中表現出來，所以目前很難確定LK-99是室溫超導材料。

韓國超導體與低溫學會（KSSC）3日在聲明中說，要求量子能源研究中心提交室溫超導體的樣本，以進行驗證。驗證委員會將由首爾大學教授、相關領域專家Kim Chang-Young擔任主席。

由教授和專家組成的KSSC說：「宣稱找出室溫超導體的說法，在國內外引起了巨大爭議，但我們擔心的情況是，研究同仁提出未經證實的主張，卻沒有人負責查驗。」

量子能源研究中心上月發表的論文顯示，他們合成全球第一個常溫常壓下的超導體材料LK-99。而且還出現一個影片，顯示中國的科學家團隊復現了韓國人發現的成果，在網路上瘋傳，進一步掀起熱潮。

KSSC驗證委員會3日表示，LK-99相關的影片和論文未能捕捉到「邁斯納效應」，這是物質從一般狀態相變至超導態的過程中對磁場的排斥現象。

KSSC驗證委員會說，此外，這種材料還要展現出能懸浮在磁鐵上特定位置並固定的磁通釘扎（flux pinning）能力，而影片中LK-99常常顯示有部分接觸磁鐵。

這個驗證委員會另指出，論文中的數據也與一般超導體呈現的圖不同，「我們認為磁化率變化圖僅顯示抗磁性，有很多材料即使不是超導體也具有抗磁性」，「目前數據不足以證明這是常溫超導體，這個立場尚未改變」。

而在他們要求量子能源研究中心提交樣本時，得到的回覆卻是，由於提交的論文正在審核中，等結束後才能提供。驗證委員會說：「據說審核可能需要二到四周時間，甚至可能更久。」

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