「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

紐約時報報導，今年6月，烏克蘭吹起反攻的號角，若干烏軍部隊不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，獲封反攻行動的主力先鋒。然而，看似萬事俱備的美訓烏軍卻出師不利，在前幾周的行動中深陷俄羅斯雷區，遭到大砲和戰鬥直升機狂轟猛炸。有的部隊迷失在槍林彈雨，有的部隊則誤判情勢，錯失夜間出擊先機。

據美國官員和獨立評論員分析，這些接受西方訓練的烏軍勁旅正在扭轉劣勢。烏軍指揮官已經改變戰略，改以砲彈和遠程導彈削弱俄軍戰力，而非一頭扎進敵軍雷區。目前，南部地區正在增兵，第二波接受西方訓練的部隊發起小規模攻擊，突破俄國 防線。

烏軍的戰略轉變說明，北約 希望借助新穎武器、嚴密訓練和砲兵彈藥取得實質進展的期望落空了，至少截至目前是如此。外界質疑，西方國家的協訓以及投入數十億美元將烏軍改造為標準北約戰鬥部隊的努力是否發揮成效。

智庫「卡內基基金會」俄國軍事專家考夫曼（Michael Kofman）談到，「至今反攻行動本身並未失敗，不過恐怕會拖上數月，直到秋季。」

俄國總統普亭 曾直言，他的戰略就是消耗烏國和其盟友軍力，坐等敵方日益衰弱。美方官員也擔心，一旦烏國恢復舊戰術，恐怕會耗盡彈藥供應，正中普亭下懷，使烏國再度居於下風。

拜登政府曾希望受過西方訓練的烏軍能展示美國優於俄國的戰爭風格。 俄軍素以嚴密的中央集權結構為名，而美軍則教導烏軍下放權力，讓戰場上的高階軍官能快速決斷並部署聯合兵種戰術。

烏國總統澤倫斯基也承認，由於缺乏彈藥、武器和訓練有素的軍旅導致反攻進展較預期緩慢。

不過，烏軍攻破俄國防線後可能會改回美軍戰略。部分評論員質疑，主打小規模軍隊的第二波攻勢是否能發揮足夠戰力撼動敵軍守勢，且很可能損耗大量兵力、武器，卻只奪回少數領地。