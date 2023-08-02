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加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

中央社渥太華2日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今天在社群媒體宣布，他與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）將會分居。

法新社等媒體報導，杜魯多在影像社群平台Instagram發文寫道：「大家好，蘇菲與我想與各位分享，我們在經過許多有意義且艱難的談話後，已經做出分居的決定。」

杜魯多寫說：「一如既往，我們仍是親密的家人，深愛及尊重彼此」、「為了我們孩子的幸福，我們請您尊重我們及他們的隱私。」

此外，他的辦公室也發表聲明指出，杜魯多夫婦已簽署「分居法律協議」，公眾可以期待繼續看到他們與子女在一起，因為「他們仍是親密家人」，兩位家長都會「持續出現在他們孩子的生活中」。

蘇菲曾是娛樂記者，與杜魯多是童年朋友，兩人在2003年共同主持慈善舞會時重新連繫，不久後開始約會，於2005年在加拿大蒙特婁（Montreal）結婚，共同育有3名子女。

杜魯多被譽為全球最帥領導人之一，與蘇菲在國際政壇是出名的「愛侶」。年齡相近、氣質登對的他們曾攜手出入國際場合，且是鎂光燈焦點。

杜魯多 中共 加拿大

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