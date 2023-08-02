颱風卡努橫掃沖繩 致1死43傷近20萬戶停電

颱風卡努2日侵襲日本沖繩那霸市，帶來強風豪雨。(歐新社)

日媒NHK報導，受颱風卡努影響，沖繩電力公司表示截至當地2日晚間6時，有19萬3610戶陷入停電，約占總戶數三成。另外，九州電力公司亦稱，鹿兒島縣轄下沖永良部島、與論島截至當地6時有9120戶停電。

由於颱風持續衝擊，沖繩供電尚無法做完善修復，復電仍需一段時間。另截至當地5時，警消單位向NHK表示，沖繩縣的傷亡達1死41傷，死者為一名90歲男性，遭倒塌車庫壓住，送醫後不治。

沖繩縣傷者包括1日在家中遭受損玻璃割傷的40多歲男性，另有80多歲婦女因停電在家使用蠟燭，不慎燒傷。2日，則有一名20多歲男性在移除倒樹時遭強風吹倒受傷，另有在屋頂作業的民眾滑倒受傷。

鹿兒島縣的沖永良部島，2日則至少傳出2人受傷，並傳有房屋毀壞。其中一名為84歲女性，從避難所前往醫院時，被風吹倒導致右肩骨折，另名傷者為71歲女性，欲從車內拿出物品時遭風吹倒，腰部受創。

路透2日引述日本 氣象廳預測，卡努截至4日，將在東中國海向西朝向台灣北部、中國大陸浙江、福建移動，但接著會改向東北移動，有可能轉往日本九州附近。

在沖繩縣首府那霸市，機場在2日連續第2天關閉。路透引述日本國土交通省表示，近兩天共有951趟航班取消，另外有35個渡輪航線 暫停營運。