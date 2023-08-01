翁山蘇姬獲局部特赦減刑6年 緬甸軍政府遭批耍花招

翁山蘇姬。(路透)

緬甸 軍政府今天局部特赦前文人政府領袖翁山蘇姬 ，使其被判處的33年徒刑減少6年。但分析家指出，這只是軍政府假裝釋出善意的手段，讓外界以為會有某種政治寬容。

法新社報導，翁山蘇姬2年前遭政變罷黜後，緬甸陷入暴力動盪，軍政府至今仍難以平息反對其統治的血腥抵抗。

翁山蘇姬一共因為19起刑事案件遭到判刑，內容涵蓋貪汙到違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規定。這位現年78歲的諾貝爾 和平獎得主健康情況令人擔憂，緬甸軍政府上週將她從監獄移往一棟政府建物軟禁。

緬甸軍政府宣布，翁山蘇姬有5起案件獲得特赦。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）對媒體記者表示，她的徒刑將減少6年。

不過，翁山蘇姬仍面臨14起案件的徒刑。人權團體譴責軍政府對她施加的訴訟戰全都是子虛烏有，目的是為了讓一位受愛戴的民主政府領袖從大眾目光消失。

紹敏通還宣布，緬甸前總統溫敏（Win Myint）有2起案件獲得特赦，因此減少4年徒刑。他與翁山蘇姬同樣在2021年政變中遭到免職。

翁山蘇姬與溫敏今天獲得的特赦，包括在緬甸軍政府為了慶祝佛教守夏節而特赦7000多名受刑人的行動。其中還有125名外籍人士獲釋，以及人數不明的一些死刑犯減刑至無期徒刑。

了解緬甸的獨立分析家馬迪森（David Mathieson）表示，軍政府給予翁山蘇姬局部特赦只是一個「充滿諷刺的花招，假裝告訴全世界可能會出現某種政治解決方案。但我們知道並不會有」。

他告訴法新社：「我們認為，他們只是在跟一名政治犯玩一些殘酷遊戲。所有對她（翁山蘇姬）的指控都很荒謬，把33年徒刑只減去6年也不算慈悲。」