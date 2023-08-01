英國媒體詛咒哈利、梅根離婚 兩人將會為此撕破臉

哈利（右）與梅根被詛咒要離婚，媒體甚至預言他們離婚會鬧很久。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，由於之前不時公開砲轟皇室運作的黑暗面，被貼上「意圖破壞君主制」的標籤，變成英國不少媒體的眼中釘和羞辱對象，尤其以曾被兩人告上法庭的「每日郵報」等，跟他們最為水火不容，三不五時就要在專欄裡唱衰他倆。「每日郵報」稱哈利和梅根的婚姻近來面臨一堆打擊，若是決心要離婚，梅根可以開口要到8000萬美元（約合台幣25億餘），然而他們會卡在一件事情上，將讓離婚拖得很久。

「每日郵報」稱梅根與哈利有婚前協議，讓梅根可以在離婚時拿走8000萬美元，這個數字非常高昂，哈利的父親查爾斯非常不同意。除了財產分配可能會有些問題外，哈利與梅根都會搶一對子女的獨立監護權，這才會是他們離婚官司曠日費時的關鍵。哈利絕對會希望自己拿到兒女們的監護權，畢竟他們都有王子、公主的頭銜，離開一堆尊貴的家人而在美國成長，是哈利不可能允許的事。另方面梅根也不會同意在孩子的生命中缺席，兩人如果真為此事槓上，肯定不會比布萊德彼特、安琪莉娜裘莉 離婚要容易。