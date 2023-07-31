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確保能源獨立 英國將發放北海油氣田數百新開採許可

中央社倫敦31日綜合外電報導
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（美聯社）
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（美聯社）

英國當局今天表示，將發放數以百計的北海石油天然氣新開採許可，以確保能源儲備，同時也將繼續致力在2050年年底前實現淨零排放目標。

法新社報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）辦公室透過聲明表示：「將繼續針對北海投資開放新計畫，以保護就業、減少排放並促進英國能源獨立。」

聲明還稱，相關許可證將採用「更靈活的申請流程」，但仍需接受減排目標的「氣候兼容性」（climate compatability）測試。目前政府「正採取措施，減緩國內石油和天然氣產量快速下降的問題，這將確保國內能源供應無虞，並降低對敵對國家的依賴」。

蘇納克還在聲明中提到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「我們都目睹了蒲亭如何操縱能源並將其當作武器，擾亂世界各國的供應，並阻礙經濟成長。」

「現在比以往任何時候都更重要，我們必須強化能源安全，並利用這種獨立性來提供更經濟實惠的清潔能源。」

根據北海管理局（NSTA）近日發布的一項研究，英國國內生產天然氣的碳足跡是進口液化天然氣碳足跡的1/4。

蘇納克將於今晚訪問亞伯丁郡（Aberdeenshire）的一處能源基礎設施，以「強調該地區在加強英國能源獨立方面即將發揮的核心作用，並會見對推動這項工作至關重要的新一代見習人員」。

天然氣 石油 就業

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