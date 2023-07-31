美海岸防衛隊巴紐海域巡邏登船 無需巴紐官員陪同

美國海岸防衛隊。(路透)

美國海岸防衛隊表示，根據雙邊協議，美國海岸防衛隊官員在巴布亞紐幾內亞 海域巡邏時，將有權在沒有巴紐官員隨行的情況下，登上涉嫌在巴紐專屬經濟區從事非法活動的外國船隻。

路透報導，為了加強地區海上安全，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正在一個中國經營大規模遠洋捕漁船隊的地區扮演更廣泛的角色，也正尋求參與地區安全事務。

中國海軍船艦經常穿越澳洲 與其北方鄰國巴紐之間的一條狹窄海峽，來回於亞洲和太平洋。中國船艦也會停泊於澳洲海岸外。

美國及澳洲國防部 長和外交部長在29日的年度會議上表示，美國海岸防衛隊將在太平洋島國間扮演更大的海上安全角色。

美國海岸防衛隊告訴路透，美國與巴紐簽訂的海上執法協議包含了一項新條款，允許美國海岸防衛隊官員代表巴紐登船搜查可疑船隻，無需巴紐執法官員做為「隨船觀察員」隨行。

美國海岸防衛隊發言人在聲明中告訴路透：「實施這項條款將需要一些準備工作，包括訂定標準形式和…在國家的指揮中心之間建立溝通管道，但當這些工作完成時，是的，加速登船許可（無需隨船觀察員陪同）的機制也就產生了。」

雖然美國海岸防衛隊與十多個太平洋島國簽訂海上執法協議，定期以巡邏艦巡查非法捕魚活動，與巴紐的協議，是美國首度和沒有正式協防義務國家簽訂含有登船條款的協議。

隨著中國去年與索羅門群島簽署安全協議，巴紐便成為美國關注的焦點。

巴紐和美國今年5月簽署了國防合作協議，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上周訪問巴紐時宣布，將於8月在巴紐部署美國海岸防衛隊巡邏艦。