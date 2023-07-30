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教宗疝氣手術後初癒 赴葡萄牙主持世界青年日大會

中央社／梵蒂岡29日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各預定於8月2日前往葡萄牙里斯本為「世界青年日」展開為期5天行程。（美聯社資料照片）
羅馬天主教教宗方濟各預定於8月2日前往葡萄牙里斯本為「世界青年日」展開為期5天行程。（美聯社資料照片）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）接受疝氣手術近兩個月後，預定於8月2日前往葡萄牙里斯本（Lisbon）為「世界青年日」（World Youth Day）展開為期5天行程。

法新社報導，高齡86歲的教宗儘管有健康上問題，葡萄牙行程卻安排得很緊湊；教宗在6月間曾在醫院住了9晚，那是他自2021年以來第3度住院。

一向直言不諱的教宗喜歡和信眾在一起，在年輕的天主教信徒間非常受歡迎。他此行預料將談及年輕人特別關心的議題，諸如氣候變遷等，也預料將提及烏克蘭戰爭。

「世界青年日」每隔兩三年舉辦一次，是一場為期一周的宗教及文化活動及慶典。有鑒於數十年來神職人員性侵兒童醜聞導許多教友不再支持教會，「世界青年日」給了天主教機會，說明教會依舊有其價值。

「世界青年日」主辦單位預計本屆大會將吸引全球約百萬人朝聖；葡萄牙政府則認為人數可能達到150萬人。

官員表示，教宗訪問期間，里斯本當局大約會動員1萬6000名執法、民防和醫務人員。

教宗來訪時也將關閉道路和地鐵站，這對居民55萬、街道已滿是夏季遊客的里斯本來說，將會是不小的挑戰。 

教宗 地鐵站 方濟各

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