載3000輛車貨船荷蘭外海著火 強風延誤打撈作業

「弗萊明特公路號」貨船28日仍在荷蘭外海冒出濃煙。（路透）

一艘載有超過3000輛汽車的貨船在荷蘭外海起火，官員今天表示，強風延遲打撈拖吊作業，生態災難的疑慮仍未解除。

法新社報導，「弗萊明特公路號」（Fremantle Highway）貨船25日竄出火苗，疑似是船上一輛電動車 肇禍。荷蘭基礎設施暨水利管理局（Rijkswaterstaat）表示，這艘船可能還要幾天才能拖移到新地點。

雖然火勢已減弱，但因風向改變讓拖吊作業船隻被籠罩在濃煙中，船上工作人員的健康和安全都受影響。

荷蘭基礎設施暨水利管理局表示，火勢預計不會對周圍環境造成「直接後果」。

這艘船仍在特斯克令（Terschelling）和阿默蘭島（Ameland）附近，而兩島所屬的群島為瓦登海（Wadden Sea）生態敏感區。

德國 綠色和平組織（Greenpeace Germany）成員山坦（Manfred Santen）說：「我們可以稍微樂觀一些，但風險仍然存在。」他今天抵達事故地點，注意到當地散發出「非常可怕」的氣味。

他表示，汽車塑料和材料燃燒時散發出化學物質，其影響仍令人擔憂，特別是對鳥類、魚類所賴以維生的微生物及食物鏈底層等物種的衝擊。

總部位於日本 的船舶租賃公司K Line通報說，船上共有3783輛車，其中包括498輛「電動車」。

有23名水手在運輸船燃燒時被救出，但其中一人不幸喪生。起火事件也迫使一些船員從甲板跳海求生。