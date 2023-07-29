我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

美澳部長聯合聲明 反對片面改變台海現狀

德官員：中國獎學金是戰略工具 應阻止間諜行為

中央社／台北30日電
德國教育及研究部部長史塔克-瓦特辛格受訪時表示，對中國學生可能帶給德國的潛在風險感到擔憂。（路透資料照片）
德國教育及研究部部長史塔克-瓦特辛格受訪時表示，對中國學生可能帶給德國的潛在風險感到擔憂。（路透資料照片）

德國今年首部國家安全戰略公開視北京為競爭者，另也提高學術間諜滲透警覺；德國教育部長表示，中國政府獎學金是戰略工具，應阻止這種間諜行為，這恐加速德國學術界劃清界線。

德國之聲7月29日報導，德國教育及研究部部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）7月29日向巴伐利亞媒體集團（Mediengruppe Bayern）表示，她對中國學生可能帶給德國的潛在風險感到擔憂，她在接受採訪時說「中國正日益成為科學研究領域的競爭者和系統性競爭對手」。

史塔克－瓦特辛格認為，德國研究機構和大學有責任保護自身免受領取中國政府獎學金的中國學生所進行的間諜行為。

報導指出，德國埃爾朗根大學今年5月決定，自6月1日起為了降低學術間諜活動的風險，暫停與中國國家留學基金委員會（CSC）的合作，不再接收CSC獎學金獲得者。

埃爾朗根大學是德國第一所決定叫停與中國國家留學基金委員會合作的高校，校方稱此舉是回應德國聯邦經濟與出口管制局（BAFA）的審核，該機構負責監督敏感貨物、軟體和技術，特別是軍事應用產品的出口限制遵守情況。

不過，針對是否應接收領取中國政府獎學金的中國學生，德國大學協會（Deutscher Hochschulverband）呼籲，解決這個問題不應該一刀切，而是視情況而定。

德國之聲與德國獨立媒體Correctiv今年3月曾合作揭露，中國如何控制在德留學的精英學子，指對獲得中國政府獎學金赴德留學的學生而言，忠於政府是頭等大事，一份「緊箍咒」的限制性協議讓他們俯首聽命，但這種協議違反了德國的學術自由原則。

得到中國國家留學基金管理委員會獎學金的學生們，必須「自覺維護祖國榮譽」，「留學期間應服從駐外使（領）館的指導和管理……」。定期向使領館及國內推選單位匯報學習進展情況，並填報一份「情況報告表」，顯然是為第三方收集訊息所用。

德國 間諜 教育部

上一則

莫斯科市長：金融區遭烏克蘭無人機攻擊 2辦公大樓受損

延伸閱讀

台積電擬德國設廠 德官員歡迎：車用電子前景可期

台積電擬德國設廠 德官員歡迎：車用電子前景可期
台積德國12吋晶圓廠 傳獲50億歐元補助

台積德國12吋晶圓廠 傳獲50億歐元補助
美晶圓代工廠格芯轟德國補助台積電 稱扭曲競爭

美晶圓代工廠格芯轟德國補助台積電 稱扭曲競爭
德挺半導體 220億美元上膛

德挺半導體 220億美元上膛

熱門新聞

倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）

哈利、梅根傳被好萊塢大牌保持距離 威廉、凱特害的？

2023-07-23 23:59
凱特過去被視為聽話的皇室媳婦，其實內心意志極堅強。（路透資料照片）

凱特比大家想像的更強悍 不是「皇室乖乖牌好媳婦」

2023-07-23 16:11

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」