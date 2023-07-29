哥倫比亞總統兒子被逮捕 檢方：涉洗錢與不法致富

哥倫比亞檢察總長表示，總統裴卓（Gustavo Petro）的兒子尼可拉斯（Nicolas）已被逮捕，為一場與洗錢與不法致富相關調查的一環。(路透)

哥倫比亞檢察總長今天一早表示，總統裴卓（Gustavo Petro）的兒子尼可拉斯（Nicolas）已被逮捕，為一場與洗錢與不法致富相關調查的一環。

裴卓是哥國首位左派總統，中央社綜合法新社和路透報導，他今天在更名為X的社群網站推特 （Twitter）寫說，警察逮捕了他的兒子尼可拉斯和前兒媳瓦斯蓋茲（Daysuris Vasquez）。

安全探員在濱海城市巴蘭基亞（Barranquilla）逮捕37歲的尼可拉斯和瓦斯蓋茲，並將兩人帶至首都波哥大 （Bogota）。檢方表示，兩人有層層警衛戒護，在一處地堡等候出庭。

瓦斯蓋茲3月接受雜誌「星期週刊」（Semana）訪問時指控尼可拉斯2022年為了父親裴卓的總統選戰，也就是裴卓後來勝選的那場選戰，而從毒販和走私販手中收取大筆款項。

瓦斯蓋茲指稱，尼可拉斯用這筆錢在巴蘭基亞奢華度日。

裴卓寫說：「祝我兒好運、堅強。但願這起事件能讓他培養品格、思考自己犯的過錯。」他寫說：「如同我先前跟檢察總長所保證的，我不會干預或施壓他所做的決定，願法律無限制地引導整個進程。」

檢方證實已依洗錢和非法致富罪名遭捕尼可拉斯，並依洗錢罪名逮捕瓦斯蓋茲。

自這起醜聞爆發以來，總統裴卓已否認自哥國古柯鹼毒梟手中收取過金錢，並親自要求兒子成為調查對象。

瓦斯蓋茲在3月的「星期週刊」專訪中表示，尼可拉斯自一位名叫羅培斯耶拉（Samuel Santander Lopesierra）、目前人在美國坐18年苦牢的販毒手中，收取相當於12萬4000美元的款項。

她表示總統裴卓並不知道尼可拉斯從這名定罪毒販手中收取過這筆錢。