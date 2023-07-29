因奧運被迫搬遷 塞納河畔書攤嘆巴黎特色遭排擠

法國巴黎塞納河沿岸的書攤攤商擔心，2024年奧運恐將抹去這個城市的一大特點，因為地方當局告訴他們，出於安全考量，他們將不得不為了奧運開幕式而要求他們搬遷。(美聯社)

法國巴黎塞納河沿岸的書攤攤商擔心，2024年奧運 恐將抹去這個城市的一大特點，因為地方當局告訴他們，出於安全考量，他們將不得不為了奧運開幕式而要求他們搬遷。

路透社報導，根據巴黎當局的資料，約有570個知名、老舊的書攤攤位需要搬遷，幾乎占了河畔書攤總數的60%。

巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）說：「觀光 客來逛書攤，就像去看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、聖母院（Notre-Dame）一樣，（但）他們卻想在一場介紹巴黎特色的儀式中把我們給隱藏起來。」

巴黎警方在聲明中表示，他們告知書商，這些攤位位在開幕式的維安保護範圍內，在「顯而易見的安全因素下」需要將其移除。

2024巴黎奧運組委會估計，開幕式當天將至少有60萬人到場觀看運動員 和代表團成員坐船航行塞納河（Seine River）入場，這是奧運史上第一次民眾不必買票進體育場，而是在公開區域免費觀看盛會。

法國政府正在制訂計畫確保活動安全無虞，並為此部署3萬5000名安全人員及部隊。

但書商阿比德（Albert Abid）覺得他和其他同業被排除在這場慶典外，並擔心自己百年歷史的木頭攤位會在這樣的過程中遭到損害。

在塞納河畔經營書攤10年、店內有約100到150本藏書的阿比德說：「（木頭攤子）非常脆弱…我們的攤位無法承受這翻操作，書商的士氣也大受影響。」

巴黎當局在聲明中表示，他們曾於這個月初與書商開會，並提供支付搬遷攤位所需的費用，若發生損害，也將負擔後續維修款項，而他們把那稱之為「翻新」。

當局說：「這次翻新會是奧運遺產的一部份，將有助於支持塞納河畔書商申請案，獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）認定為無形文化遺產。 」

目前還不確定塞納河畔書商搬離原址的時間是僅限於開幕式，還是整個奧運期間，但市府邀請攤商於奧運期間遷至塞納河附近一處文學街區上特別設置的「書商村」。

然而，巴黎舊書攤文化協會主席卡萊表示，選在巴士底（Bastille）廣場的建議並非可行的解決之道，且當局沒有提出其他補償方案。

他說：「沒有人會去那個市場的。」