俄驚現「金色水龍捲」奇觀 網讚嘆：通往天堂道路

一名俄羅斯 網友日前搭船遊河時,河面上突然出現超壯觀的「水龍捲」(waterspout)奇景,在夕陽餘暉映照下呈現耀眼的金黃色,連接天際與水面,就像「通往天堂的道路」;他興奮地拍下震撼畫面PO網分享,影片目前已超過13萬次觀看,令網友直呼是上帝的奇蹟。

NDTV報導,推特 用戶「@djuric_zlatko」日前分享一段在俄羅斯彼爾姆(Perm)地區卡馬河(Kama River)上拍攝的36秒影片,只見河面上出現磅礡的「水龍捲」,水柱蜿蜒直竄雲霄,在夕陽照映下呈現金黃色,還在空中發生唯美彎曲,令目擊者讚嘆連連。

A little about nature and the difference of mentality. Kama River. Perm region. July 13, 2023. pic.twitter.com/AaWTHqrnCR