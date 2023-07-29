俄驚現「金色水龍捲」奇觀 網讚嘆：通往天堂道路

俄羅斯卡馬河驚現「金色水龍捲」。（取材自推特）

一名俄羅斯 網友日前搭船遊河時，河面上突然出現超壯觀的「水龍捲」（waterspout）奇景，在夕陽餘暉映照下呈現耀眼的金黃色，連接天際與水面，就像「通往天堂的道路」；他興奮地拍下震撼畫面PO網分享，影片目前已超過13萬次觀看，令網友直呼是上帝的奇蹟。

NDTV報導，推特 用戶「@djuric_zlatko」日前分享一段在俄羅斯彼爾姆（Perm）地區卡馬河（Kama River）上拍攝的36秒影片，只見河面上出現磅礡的「水龍捲」，水柱蜿蜒直竄雲霄，在夕陽照映下呈現金黃色，還在空中發生唯美彎曲，令目擊者讚嘆連連。

A little about nature and the difference of mentality. Kama River. Perm region. July 13, 2023. pic.twitter.com/AaWTHqrnCR — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 17, 2023

網友紛紛表示，「這就像通往天堂的階梯」、「感覺像一條金色巨龍飛向天際」、「美到不像真的」、「是不是外星人在吸水」、「大自然的奧妙總是讓人驚嘆。」

「水龍捲」是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，呈柱體或漏斗狀，通常在海面上形成，一般出現在熱帶地區和副熱帶地區，例如美國的佛羅里達礁島群；發生頻率高峰則在早晨，其次是在接近黃昏時段。由於對流雲底部連接水面，風速一般較陸地龍捲風 為低，其有時能將水吸起，因此也俗稱「龍吸水。」

水龍捲雖然破壞性比最強大的大草原龍捲風小，但仍具危險性，能吹翻小船，毀壞船隻，當吹襲陸地時也可能奪去生命。

罕見！俄驚現「金色水龍捲」奇觀 網：通往天堂道路

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