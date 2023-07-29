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墜海澳洲軍方直升機尋獲部分殘骸 機組人員仍失蹤

中央社布里斯本29日綜合外電報導
澳洲軍方直升機MRH-90「太攀蛇」（Taipan）。（美聯社）
澳洲軍方直升機MRH-90「太攀蛇」（Taipan）。（美聯社）

澳洲警方今天表示，墜入太平洋的一架澳洲軍方直升機已找到一些殘骸，但經過一天一夜搜索後，仍未發現4名機組人員的蹤跡。

法新社報導，來自至少3個國家的軍隊加入了澳洲警方尋找MRH-90「太攀蛇」（Taipan）直升機機組人員的行列。這架直升機昨晚墜落在澳洲東北部外海的亞熱帶水域。

當時這架直升機正在參加大規模的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習，這場演習聚集來自澳洲、美國和其他幾個國家共3萬名軍人參與。

這架直升機在進行夜間行動時，墜入了聖靈群島（Whitsunday Islands）附近海域。

澳洲昆士蘭州（Queensland）警司麥唐納（Douglas McDonald）今天表示：「我們發現了一些殘骸，似乎來自失蹤的直升機。」

麥唐納並強調，找到生還機組人員的希望還未破滅。他說：「目前而言，仍在進行的是搜救行動」。

然而，隨著搜索進入第2夜，4名失蹤澳洲人員的命運越來越令人擔憂。

麥唐納表示，除了澳洲、加拿大和美國軍方的直升機、飛機和艦艇繼續搜救行動，明天將加入救難潛水員。

這起事故震驚了澳洲高層官員，他們昨天和今天在鄰近的大城市布里斯本接待美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，這起事件「赤裸裸提醒我們，為我們服務的男女承擔多大的風險，以及他們每天為國家服務展現多大的勇氣。」

雖然澳洲及美國官員都對這起事故表達關切，但他們強調，為了確保兩軍皆達到「最佳狀態」，有必要舉行演訓。

「護身軍刀」軍演今天短暫暫停後，一些演訓項目在距離墜機地點較遠處恢復進行。

澳洲 布林肯 國防部

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