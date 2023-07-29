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俄烏戰事致原料價飆 墊高日本夏季煙火大會成本

中央社東京29日綜合外電報導
日本每年夏天熱鬧登場的「花火大會」（煙火大會）今年恢復舉辦。（路透）
日本每年夏天熱鬧登場的「花火大會」（煙火大會）今年恢復舉辦。（路透）

日本每年夏天熱鬧登場的「花火大會」（煙火大會）過去幾年受到COVID-19疫情影響相繼停辦，沒想到今年恢復舉辦又面臨俄烏戰事造成原料價格飆漲等問題，墊高煙火施放成本。

日本經濟新聞報導，在盛夏夜空絢麗綻放的煙火價格持續上漲，多家煙火製造公司表示，代表性的「1尺玉」煙火球直徑約30公分，平均單價約8萬日圓（約566美元），較2022年漲價約2成；若跟COVID-19疫情前的2019年相比，今年則高出約3成。

●俄烏戰事推升火藥成本

原料高漲主因來自火藥，上述標準煙火球重量約8公斤，其中火藥占近半，主成分是硝酸鉀跟過氯酸鉀。

硝酸鉀主要從中國及智利進口，根據日本貿易統計，2023年1月到5月平均每公斤進口價格約212日圓，約莫是2019年2倍之多。

硝酸鉀價格飆漲背後原因跟2022年爆發的俄烏戰事有關。火藥原料業者表示，只要發生大規模紛爭，全球的火藥原料供應量就會減少，主要是因為大量原料被用於生產砲彈。

因此，擔心硝酸鉀供應量不足的預期心理造成價格上漲，而日圓貶值也加速硝酸鉀的漲價。

作為過氯酸鉀原料的氯化鉀主要產地，位於加拿大、俄羅斯及白俄羅斯等國。日本貿易統計顯示，日本2021年所進口的氯化鉀，約17%來自俄羅斯及白俄羅斯。

火藥原料業者表示，「由於烏克蘭遭侵略，造成俄羅斯及白俄羅斯進口停滯」。2022年的氯化鉀進口量較2021年減少1成，且2023年1月到5月的平均每公斤進口價格102日圓，是2021年的2.4倍。

不光是火藥，煙火球外皮由具強度的牛皮紙等所構成，而各家製紙公司2022年受到原料及燃料費用高漲，紛紛調漲牛皮紙出貨價格，造成批發價1年內就上漲約4成。

長達3年的疫情也為煙火原料採購蒙上陰影，一家煙火製造公司就說，雖然今年需求迅速恢復，但受到過去一段時間減少採購的影響，也難以從產地增加採購量。

●防止踩踏事件，人事成本也增加

日本今年夏天除了7月22日已在東京都足立區舉辦的「足立的花火」外，接下來還有今天在東京都內舉行的「隅田川花火大會」、8月11日在岐阜市登場的「岐阜長良川花火大會」，這幾場都是睽違4年再度舉辦。

8月2日及3日在新潟縣長岡市將登場的「長岡祭大花火大會」，則是連續第2年舉辦。

讓相關人士頭大的是煙火大會舉辦成本增加。今年的隅田川花火大會預算約3億日圓，較2019年的約2億日圓大幅成長。

不僅如此，為預防類似去年韓國首爾梨泰院踩踏事件發生，各大會也相繼增加保全人員的數量。隅田川花火大會執行委員會負責人說，今年受到煙火球價格、保全人員費用及燃料費用等漲價影響，整體成本增加。

有的煙火大會考量成本，在不增加支出的情況下減少施發煙火數量。例如7月22日在千葉縣舉辦的「富津市民花火大會」，總計施放約2300發煙火，較2022年減少1成，如果相較2019年的1萬發，更是大幅減少了8成。

有些煙火大會則採合辦方式舉行，例如岐阜長良川花火大會直到2019年止，都是由兩間企業分別在7月下旬及8月上旬舉辦，但今年起改為兩間企業跟商工會議所及岐阜市政府合辦。

煙火大會一般都由企業贊助等舉辦，但過去地方經濟受到疫情衝擊，造成煙火大會的贊助費縮水，部分主辦單位為彌補收入損失，採取設置收費觀眾席等對策因應。

白俄羅斯 日本 疫情

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