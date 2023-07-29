英雲霄飛車故障 乘客「平躺」卡在22公尺高空45分鐘

英國一輛雲霄飛車發生故障，8名乘客被吊掛在22公尺半空中。（取材自臉書）

位在英國濱海紹森德（Southend-on-Sea）冒險島遊樂園 （Adventure Island）的一輛雲霄飛車，在當地28日驚傳故障，導致8名乘客被吊掛在22公尺半空中，包括一名8歲小女孩，場面相當驚險。

每日郵報等報導，事情發生在當地時間28日下午2時左右，冒險島遊樂園的「憤怒雲霄飛車」（Rage）在攀升過程中突然故障，其中一列載著8名乘客的列車，卡在距離地面22公尺高的軌道上，導致這8人以「向後平躺」的姿勢受困長達45分鐘。

有目擊者說，當時她聽到一聲巨響，還有一些咔噠聲和刺耳聲，稱乘客們看似沒有太痛苦，因為沒有聽到尖叫聲或揮動雙手，但當他們撤離時，看到第一名乘客緊抓電梯，看起來很糟。

據說乘客中還有一名8歲小女孩，但她似乎很淡定。另一名目擊者的兄弟也是受困乘客之一，稱她當時嚇壞了，但她的兄弟令人訝異地不害怕。

根據現場畫面可以看到，救援人員將雲霄飛車停在緊急逃生平台的電梯前，並讓乘客們套上安全帶安全疏散。