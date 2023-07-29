全球多地掀熱浪 G20討論減少碳排目標仍無結論

20國集團（G20）主要成員28日在印度清奈（Chennai）結束為期3天的氣候與環境會議。（Getty Images）

20國集團（G20）主要成員昨天在印度 清奈（Chennai）結束為期3天的氣候與環境會議，但未能就減少危險溫室氣體排放的具體目標達成結論。

路透報導，加上這次會議，已有一連串國際會議在減排問題上都未獲結論。科學家數天前再次警告，人類引起的氣候變遷 ，在近日北美、歐洲和中國的極端熱浪中，發揮了「完全壓倒性」作用。

這次會後發布的文件顯示，成員國之間仍存歧見，已開發國家希望「在2025年之前減少溫室氣體排放，2035年之前達成排放水準比2019年減少60%」。

文件顯示，20國集團成員在會中未能就碳預算耗盡、歷史排放量、淨零目標，以及支持發展中國家融資等議題達成一致意見。

20國集團領袖會議將於9月在新德里舉行，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）也將於12月在阿拉伯聯合大公國召開，這場在清奈舉行的會議被視為全球大型污染國先一步採取具體行動的機會。

一名印度官員表示，20國集團中的已開發國家要求減少溫室氣體排放，將全球暖化限制在攝氏1.5度以內。但發展中國家反對，他們認為，減排目標將限制發展中國家發展基礎設施和成長的能力。

歐洲代表團成員說，中國和石油 資源豐富的沙烏地阿拉伯放棄在這次20國集團會談中作出承諾。

歐洲聯盟環境專員說，20國集團成員國在面對氣候變遷的承諾上「毫無進展」。

一周前，由於一些化石燃料生產國反對，20國集團的主要經濟體也在逐步減少化石燃料的問題上意見分歧。