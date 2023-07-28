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澳軍直升機MRH90演習時墜機 機上4人失聯恐已罹難

編譯徐榆涵／即時報導
澳洲軍方一架MRH90直升機28日晚間聯合軍演期間墜機，機上四人下落不明。（取材自澳洲陸軍官網）
澳洲軍方一架MRH90直升機28日晚間聯合軍演期間墜機，機上四人下落不明。（取材自澳洲陸軍官網）

衛報報導，一架澳洲軍用直升機28日晚間10時半左右，在聯合軍事演習期間墜毀昆士蘭省漢密爾頓島（Hamilton Island）附近海域，機上四人下落不明，恐已罹難。

據報導，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）已證實這項消息，28日晚間10時半左右，MRH90直升機墜毀時載有四人。目前正在尋找四名機組人員，他們的家屬已獲通知。

該架MRH90直升機當時正在執行與美國等盟友的「護身軍刀」（TalismanSabre）聯合軍演。大部分軍演在昆士蘭地區舉行。

馬爾斯向媒體表示，心情沉重地宣布此一消息，稱四名機組人員的家屬已接獲這起事件的通知，心與機組員及其家屬同在。目前正在進行搜救工作，仍處於早期階段。

軍演負責人希爾（Damian Hill）表示，他們的重點是尋找遇難者、支持遇難者家屬和團隊其他成員，演習已經暫停，並指「這確實是一個難熬的時刻」。

據了解，搜索工作因惡劣天氣而延後，但直升機殘骸被發現沖入漢密爾頓島舒特港（Shute Harbour）以南的水域。

護身軍刀軍演以美國和澳洲為首，今年擴大到13個國家，是今年規模最大的一次，涉及3萬名軍事人員。

澳洲 國防部

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