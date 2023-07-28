糧食自給率過低 專家：台灣若有事 日本人恐半數餓死

日本的糧食自給率在先進國家中屬於極端低落的水準，有專家甚至認為只有10%。圖為福島附近的稻田。（路透）

日本 的糧食自給率在先進國家中屬於極端低落的水準，有專家甚至認為只有10%。分析指出，若未來「台灣有事」開戰，糧食完全無法進口，日本人「恐怕有半數會餓死」。

日本「讀賣新聞」報導，相較於美國、加拿大 、法國等先進國家超過100%的糧食自給率，日本的糧食自給率極為低落。

根據日本政府農林水產省資料，加拿大在2019年的糧食自給率為233%、澳洲169%、法國131%、美國121%、德國 84%，英國則有70%。不過，並非所有國家的糧食自給率向來都這麼高，像是德國在1965年的糧食自給率僅有66%，英國則是45%，比當年日本的73%還要低。

然而，現在日本許多化學肥料和蔬菜種子都仰賴進口，有些專家甚至認為，「日本真正的糧食自給率根本只有10%」。

有人認為，引爆日本糧食危機的因素可能包括戰亂、糧食輸出國嚴格控制出口，以及新的疫情爆發導致物流大混亂等。

其中專家特別關切「台灣有事」的情況下，美國與中國爆發戰爭，破壞日本海上交通路徑，導致糧食無法進口。

曾任職農林水產省的CANON全球戰略研究所（CIGS）研究員山下一仁分析，「若台灣有事，導致海外糧食完全無法進口，根據簡單計算，日本人（總人口約1億2500萬人）有半數以上恐怕會餓死」。

山下表示，作為日本國民主食的稻米，每年需要消耗1600萬公噸，但日本2022年生產的主食用稻米僅有670萬公噸，連所需的半數都沒達到。

他表示，「不應該抑制稻米的生產量，反而應該多多益善，生產到足以出口的地步。有事的時候，就能停止出口轉為國內食用」。

此外，為了確保糧食安全，支援國產飼料、肥料增產，並支持農民採用最新技術、減少人力成本的「智慧農業」，以及復興漁業、促進產地自產自銷，減少糧食損失等，都是重要的研究課題。