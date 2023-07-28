日本人平均壽命連兩年下滑 研判與疫情有關

根據日本政府厚生勞動省統計，去年日本女性國民平均壽命為87.09歲，男性國民為81.05歲，平均壽命連續2年下降。(歐新社)

根據日本 政府厚生勞動省統計，去年日本女性國民平均壽命為87.09歲，男性國民為81.05歲，平均壽命連續2年下降。

厚生勞動省指出，平均壽命下降可能是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 ，死亡人口增加所影響。

日本放送協會（NHK）報導，去年日本女性平均壽命為87.09歲，男性為81.05歲，跟前一年相比，女性跟男性壽命分別減少0.49歲及0.42歲。日本國民平均壽命同樣連續2年下滑。

全世界公布平均壽命的國家當中，日本女性壽命在女性當中排名第1，男性壽命排在瑞士、瑞典、澳洲 之後，位居第4名。

厚生勞動省分析，去年日本國民平均壽命比前一年縮短的原因，是由於COVID-19患者、心血管疾病患者、還有高齡自然死亡的人口比例上升。

去年死於COVID-19的日本國民約4.7萬人，比前一年增加了3萬人左右。

厚生勞動省指出，去年平均壽命比前一年縮短，可能是受死於COVID-19的人數增加影響，「未來COVID-19疫情緩和之後，日本人平均壽命可能會再度回升」。