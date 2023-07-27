搭紅眼班機遇乘客開窗簾「被亮醒」 女PO網公審掀戰

特納將飛機上的情況拍成影片傳上TikTok，引發正反雙方論戰。（取材自TikTok）

加拿大 一名女子日前搭乘紅眼班機回國，沒想到卻遇上其他乘客把窗簾打開，讓不少人被「亮醒」。女子將過程拍攝影片上傳至TikTok ，掀起正反兩方論戰。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，來自加拿大的特納（Sarah Johnston Turner）是一名企業家，事發當天她帶著兩個年幼的孩子要從夏威夷 飛回加拿大，整趟飛行預計長達六小時，晚上11:30在夏威夷起飛，加拿大時間上午8:30時抵達。

當天飛行約三個小時後，一名靠窗的乘客將窗簾打開，欣賞窗外的景色，不過耀眼的陽光也因此照射進機艙內。特納將過程拍成影片，並配上歌曲《我是個混蛋》，在畫面上寫下「搭乘的紅眼班機上總是有那麼一個人……」

這段影片吸引超過300萬次點閱，甚至有近3000則留言，不過網友分為兩派持不同意見。有部份網友支持特納，認為這麼做的人真的很沒公德心，不該在紅眼班機上打開窗簾打擾其他乘客休息，但也有不少網友不支持特納。

有人就留言說「如果我花錢買了靠窗的座位，那我想看窗外就看，妳愛生氣就生氣吧！」「付錢的是老大！」，另一名網友也表示，之所以買靠窗位置就是想看窗外，沒道理要拉下窗簾，更有許多網友要特納「戴上眼罩」。