我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌逾200點 中止連13漲勢

7月將成史上最熱月份 「地球步入沸騰時代」

發傳單教孕婦產後別惹惱老公 日本尾道市政府被罵翻

中央社東京27日綜合外電報導
圖為日本廣島尾道市。示意圖，非文中當事人。(Photo by ganma on Unsplash)
圖為日本廣島尾道市。示意圖，非文中當事人。(Photo by ganma on Unsplash)

日本廣島縣尾道市政府因為向孕婦發放傳單，建議她們產後應該避免做哪些事情，以免在不知不覺中惹惱丈夫，引發許多民眾抗議，尾道市長平谷祐宏為此致歉。

法新社與日本電視台報導，這份發放給懷孕7個月孕婦的傳單上，可見一個標題為「來自爸爸前輩的建議」的欄位，內容是5年前在尾道市進行、針對100名初為人父者的問卷調查結果。

針對妻子產後態度或言語方面最不滿意的地方，這些男性回答的第1名是「妻子因為不明原因發火」，第2名是「因為忙於照顧孩子而疏於打理家務」。

至於希望妻子怎麼做，第1名是「想要我做什麼，希望具體說清楚」，第2名則是「希望某種程度上還是能做點家事」。

自從這份調查結果出爐後，當地政府就持續把這些意見反饋分享給孕婦，官員們顯然認為，女性應當了解丈夫喜歡或不喜歡妻子產後的哪些行為。據統計，這份傳單5年來應該已發送給約3500名孕婦。

日本女性長期以來一直受到根深蒂固的性別刻板印象影響。本週，這份傳單在社群媒體遭到猛烈抨擊。

有正在育兒的女網友說，「看到這份傳單，反而才讓我很惱火」；還有人說，「看了真的很不愉快，這沒辦法讓夫妻更好地相處，只會製造反感而已吧」。

尾道市官員今天告訴法新社，此事促使尾道市長平谷祐宏在25日發布道歉聲明，並撤回傳單。

平谷祐宏透過聲明表示，「這份傳單造成許多正在育兒的人，包括孕婦以及新手媽媽等觀感不佳，冒犯了許多人。」

「傳單內容包含宣揚性別固定角色的描述，因此我們將停止發放傳單。我們對此深表歉意。」

儘管市長已經道歉，但抱怨聲浪仍未平息。

有網友在推特（現已更名為X）上發文批評，「為什麼不是提供『資深父親給新手父親的建議』？他們為什麼不教導男性『在分娩前後你不應該對妻子做什麼事』？」。

官員表示，截至昨晚，尾道市當局已接獲「156封電子郵件和51通電話」，大多都在表達對傳單內容的不滿。

日本 社群媒體 推特

上一則

烏克蘭在南部推進反攻 1700架無人機助陣

下一則

北韓慶韓戰停戰70年 中俄相挺…21世紀新冷戰格局顯現

延伸閱讀

刷新日本今年最高溫紀錄 大阪枚方測得近攝氏40度

刷新日本今年最高溫紀錄 大阪枚方測得近攝氏40度
江宏傑宣布告贏了 日本開記者會喊話福原愛履行法院裁判

江宏傑宣布告贏了 日本開記者會喊話福原愛履行法院裁判
女足世界盃／西班牙5球大勝 可望攜手日本率先晉級

女足世界盃／西班牙5球大勝 可望攜手日本率先晉級
龍應台基金會8/10講座：從俄烏到台海 看日本的難題

龍應台基金會8/10講座：從俄烏到台海 看日本的難題

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）

哈利、梅根傳被好萊塢大牌保持距離 威廉、凱特害的？

2023-07-23 23:59

超人氣

更多 >
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
詹皇長子心臟驟停送醫 馬斯克拋陰謀論「疑疫苗所致」

詹皇長子心臟驟停送醫 馬斯克拋陰謀論「疑疫苗所致」