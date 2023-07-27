發傳單教孕婦產後別惹惱老公 日本尾道市政府被罵翻

圖為日本廣島尾道市。示意圖，非文中當事人。(Photo by ganma on Unsplash)

日本 廣島縣尾道市政府因為向孕婦發放傳單，建議她們產後應該避免做哪些事情，以免在不知不覺中惹惱丈夫，引發許多民眾抗議，尾道市長平谷祐宏為此致歉。

法新社與日本電視台報導，這份發放給懷孕7個月孕婦的傳單上，可見一個標題為「來自爸爸前輩的建議」的欄位，內容是5年前在尾道市進行、針對100名初為人父者的問卷調查結果。

針對妻子產後態度或言語方面最不滿意的地方，這些男性回答的第1名是「妻子因為不明原因發火」，第2名是「因為忙於照顧孩子而疏於打理家務」。

至於希望妻子怎麼做，第1名是「想要我做什麼，希望具體說清楚」，第2名則是「希望某種程度上還是能做點家事」。

自從這份調查結果出爐後，當地政府就持續把這些意見反饋分享給孕婦，官員們顯然認為，女性應當了解丈夫喜歡或不喜歡妻子產後的哪些行為。據統計，這份傳單5年來應該已發送給約3500名孕婦。

日本女性長期以來一直受到根深蒂固的性別刻板印象影響。本週，這份傳單在社群媒體 遭到猛烈抨擊。

有正在育兒的女網友說，「看到這份傳單，反而才讓我很惱火」；還有人說，「看了真的很不愉快，這沒辦法讓夫妻更好地相處，只會製造反感而已吧」。

尾道市官員今天告訴法新社，此事促使尾道市長平谷祐宏在25日發布道歉聲明，並撤回傳單。

平谷祐宏透過聲明表示，「這份傳單造成許多正在育兒的人，包括孕婦以及新手媽媽等觀感不佳，冒犯了許多人。」

「傳單內容包含宣揚性別固定角色的描述，因此我們將停止發放傳單。我們對此深表歉意。」

儘管市長已經道歉，但抱怨聲浪仍未平息。

有網友在推特 （現已更名為X）上發文批評，「為什麼不是提供『資深父親給新手父親的建議』？他們為什麼不教導男性『在分娩前後你不應該對妻子做什麼事』？」。

官員表示，截至昨晚，尾道市當局已接獲「156封電子郵件和51通電話」，大多都在表達對傳單內容的不滿。