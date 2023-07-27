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俄非峰會揭幕 普亭宣布援助非洲6國數萬噸糧食

中央社莫斯科27日綜合外電報導
俄國總統普亭(右)與非洲聯盟主席、葛摩聯邦(Comoros)總統阿濟利(Azali Assoumani)合影。普亭宣布提供數萬噸免費糧食給6個非洲國家。(歐新社)
俄國總統普亭(右)與非洲聯盟主席、葛摩聯邦(Comoros)總統阿濟利(Azali Assoumani)合影。普亭宣布提供數萬噸免費糧食給6個非洲國家。(歐新社)

俄羅斯總統普亭宣布退出黑海糧食出口協議數天後，在與非洲領袖的峰會上宣布，儘管西方制裁阻礙俄國出口糧食和化肥，他將在數月內向6個貧窮的非洲國家提供數萬噸免費糧食。

法新社報導，在普亭（Vladimir Putin）家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行、為期2天的俄非峰會被視為對他非洲支持率的考驗。儘管去年他對烏克蘭的軍事入侵導致俄羅斯在國際社會遭到孤立，普亭在非洲仍享有多國支持。

他今天在峰會主題演說中承諾，將向6個非洲國家運送糧食。

普亭表示，「在未來數月裡，我們將確保向布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國和厄利垂亞免費供應2萬5000噸至5萬噸糧食」。峰會與會者則報以熱烈掌聲。

他還說，預計俄國今年的糧食收成將創新高，俄國正準備在商業和援助方面取代烏克蘭向非洲出口糧食，並將發揮他先前所說、在全球糧食安全領域的關鍵作用。

路透報導，繼莫斯科於2019年舉行首次俄羅斯-非洲峰會之後，本屆峰會共有17個非洲國家參與，預計會中將簽署多項協議，這些協議屬於提高非洲大陸影響力和並促進商業活動計畫的一部分。

儘管俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）上月的短命兵變宣告失敗，但在非洲，該組織仍相當活躍。

俄羅斯上周宣布退出黑海穀物協議，該協議允許世界最大糧食出口國之一的烏克蘭，得以在戰爭期間安全將榖物從烏國沿黑海港口運出。

針對這場峰會，國務卿布林肯也向參加峰會的非洲領導人施壓，要求他們就糧食供應中斷問題提供答案，這種狀況已將較貧窮國家推向危機。

布林肯今天訪問紐西蘭期間表示，非洲領導人「清楚知道誰應為當前局勢負責。我的期望是，俄羅斯將從我們的非洲夥伴那裡清楚地聽到這一點。」

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