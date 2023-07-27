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停戰70周年 尹錫悅：聯合國軍的「血染制服」成就南韓

編譯陳曉慈／即時報導
27日是南北韓停戰70周年紀念日，南韓總統尹錫悅同日在釜山電影中心紀念典禮上發表談話，感謝韓戰時期聯合國軍的協助。(美聯社)
27日是南北韓停戰70周年紀念日，南韓總統尹錫悅同日在釜山電影中心紀念典禮上發表談話，感謝韓戰時期聯合國軍的協助。(美聯社)

27日是南北韓停戰70周年紀念日，南韓總統尹錫悅同日在釜山電影中心紀念典禮上發表談話，稱來自22個國家、協助捍衛南韓的195萬名年輕聯合國士兵為「真正的英雄」，南韓將沒齒不忘。尹錫悅還說，如今的南韓立足在聯合國軍隊「血染的制服上」。

釜山電影中心的前身是機場，也是韓戰期間美國史密斯特遣隊（Task Force Smith）首先降落南韓、協助抵禦北韓軍隊推進的地點。

據韓聯社，尹錫悅說：「今日的南韓立足在聯合國軍隊的犧牲、奉獻，以及血染的軍服上。對於那些甘冒生命危險、在我們危及時挺身而出的盟國盟友們，南韓永遠感激」。

韓戰期間，聯合國出兵協助南韓，對抗由中國及蘇聯支持的北韓軍隊。美國、英國與加拿大等16個國家派出軍隊前往南韓，印度、挪威與丹麥等另外6個國家則提供南韓醫療與其他援助。1953年7月27日，以美國為首的聯合國軍隊、北韓及中國簽訂停戰協議，韓戰結束。

據南韓總統辦公室，近3000人出席紀念典禮，包括退休軍人、因韓戰喪親的人們以及來自22國的官方代表。出席典禮前，尹錫悅與夫人前往釜山聯合國紀念墓園，向在韓戰中陣亡的士兵致敬。

南韓 聯合國 北韓

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