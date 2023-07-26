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金正恩疫情過後首見外賓 向俄國防長秀武器

中央社／首爾27日綜合外電報導
金正恩（前左）疫情後首次會見外賓，接待俄國防部長蕭依古（前右）。（Getty Iamges）
金正恩（前左）疫情後首次會見外賓，接待俄國防部長蕭依古（前右）。（Getty Iamges）

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩在韓戰「停戰協定」簽署70周年的慶祝活動中會見了俄羅斯國防部長和中國高階代表團，是新冠疫情爆發以來外界首度看到金正恩會見外賓。

法新社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩與俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）「友善會談」；蕭依古並把俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的「簽名信函」交給了金正恩。

北韓中央通信社報導，今天慶祝活動的「盛大表演」登場前，金正恩還會見了由中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領的中國黨政代表團。期間，李鴻忠「有禮地把習近平的私人信函轉交給尊貴的金正恩同志」。

北韓慶祝的是韓戰1953年7月27日「停戰協定」簽署70周年紀念，北韓習慣將這一天稱為「戰勝節」。

北韓中央通信社報導，金正恩和蕭依古「情緒高昂地回顧了朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯之間深厚的友誼史」，並針對「國防安全領域以及地區和國際安全環境等彼此共同關注的議題」進行討論。

北韓中央通信社在另一則報導中說，金正恩和蕭依古同時參觀了武器展，在這位俄羅斯部長面前展示出「新型武器和裝備」。

金正恩一向堅定支持莫斯科的烏克蘭入侵行動，據美國說法，北韓的支持行動包括提供俄國火箭和飛彈。

北韓中央通信社進一步報導說，參觀武器期間，金正恩告訴蕭依古，這些武器和裝備是依北韓國家國防計畫所發明製造的。他並「一再表達，自己深信俄國軍隊和人民將取得莫大成功」。

北韓 金正恩 俄國

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