愛上不該愛的人…她每天「切斷全村電源」 摸黑會情人

印度 一名年輕女子愛上隔壁村的男子，但偏偏兩村人水火不容，於是女子為了會情郎天天晚上將村裡的電源切斷，好趁機摸黑到隔壁村幽會。

據《今日印度》（India Today）報導，印度比哈爾邦（Bihār）貝蒂亞村（Bettiah）最近常常發生「斷電」，村裡更因此發生多起竊盜案。村民找來電力公司檢查，想找到斷電原因，不過卻發現村裡的設備完全沒有問題。為了解決斷電問題，村民決定輪流守夜，沒想到卻意外發現斷電的原因是「真愛造成」。

原來貝蒂亞村之所以會斷電，是因為村裡一名女子庫瑪麗（Priti Kumari）愛上了隔壁村莊的拉吉庫馬爾（Rajkumar），不過因為兩座村莊關係不好，庫瑪麗不敢讓村人知道自己愛上「敵人」，於是決定晚上切斷電源，趁著整座村莊伸手不見五指時跑到隔壁村見情人。

村民得知事情經過以後，竟然圍毆拉吉庫馬爾，庫瑪麗則一直擋在男友面前阻止村民。拉吉庫馬爾後來還招聚自己村莊的朋友回來貝蒂亞村報復，兩村村民關係一度比先前更加緊張。不過後來兩村人在討論過後，決定讓拉吉庫馬爾和庫瑪麗結婚，以避免未來村裡再度「停電」，兩人的感情也終於開花結果。