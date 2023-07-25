日本電車隨機傷人層出不窮 業者引進AI強化監控

日本鐵路業者計畫採用搭載人工智慧（AI）的機型強化監控。圖為大阪車站。（美聯社）

日本 電車突發隨機傷人事件不斷，為及早掌握車廂內可疑人士，採取應變措施，鐵路業者紛紛著手更新監視錄影設備，採用搭載人工智慧（AI ）的機型強化監控，防患未然。

日本讀賣新聞報導，JR關西機場線7月23日發生男子持刀在行駛列車內揮刀傷人事件，事發車廂內部設置3部錄影機，雖然JR西日本公司並未說明錄影機功能，但相關人士透露全數只有單純錄影功能。

JR西日本等單位表示，行凶男子在事發前已有亮刀等舉動，但車站方面及行控中心一直到電車停靠在臨空城站時，才意會到發生傷人事件。如果當時車廂內有安裝搭載AI功能的錄影機，也許就可以在事發前進行因應。

為因應乘客在行駛電車內遇襲，部分鐵道業者開始著手更換監視錄影機，功能包括影像可即時與外部共享，及搭載可偵測可疑人物的AI等。

阪急電鐵公司和阪神電鐵公司從今年8月之後，將依序在總計1682節車廂中安裝具通訊功能的錄影機，錄製的影像及聲音可持續與負責列車運行的行控中心共享。

負責人員一旦透過監控影像掌握到可疑行動，就能立即通報司機員、隨車人員及最接近列車的車站，提早啟動乘客疏散工作。

阪急電鐵與阪神電鐵為監控行駛中電車內為數眾多的錄影機，接下來也將針對體制進行檢討，確保有足夠人手。

近畿日本鐵道公司也將從本月起開始在車廂內安裝附通訊功能的錄影機，預計2028年度前完成約1900節車廂的安裝作業。

京濱急行電鐵公司（簡稱京急電鐵）將從9月以後依序在790節車廂內，全數安裝能偵測危害乘客舉動的AI錄影機，只要偵測到可疑舉止，行控中心等處設置的警鈴就會響起，並即時共享影像，讓業者可以立即引導乘客避難並通報警方。

小田急線及京王線先後在2021年8月及10月發生乘客遇襲事件，讓京急電鐵認為有必要設置可自動掌握異常狀況的系統。為解決錄影機是否能正確偵測可疑舉動的課題，京急電鐵內部經過不斷討論，正在檢討讓這套AI系統正式上線的時間。

有關日本各大都會 區的鐵道監控錄影機，日本政府國土交通省已研擬政策方針，從10月起強制新製造車廂內必須安裝錄影機。

熟知犯罪對策的日本大學教授福田充說，隨車人員很難掌握到車內狀況，如果能讓AI負責監控，即時把車廂內異狀分享到外部單位，就能適當地保護乘客，「各鐵道公司應強化相關準備」。

不過，只靠硬體仍不夠充分，福田說，「透過不斷訓練，確認事件發生時的聯絡方法與因應作為很重要」。