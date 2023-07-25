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歐盟提高節能目標 能源消費2030年前須減11.7%

中央社布魯塞爾25日專電
歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）表示確立新的節能目標是促成「Fit for 55」計畫的一大里程碑。（路透）
歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）表示確立新的節能目標是促成「Fit for 55」計畫的一大里程碑。（路透）

南歐熱浪來襲，再次凸顯氣候變遷嚴重性時，歐盟拍板確定新節能目標，至2030年前歐盟全體須共同將能源實際消費量依2020年標準降低11.7%，並規定公部門須帶頭省更多。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）今天宣布採納這項節能新規定，提高未來7年的節能目標。據理事會新聞稿，換算下來，11.7%的消費減量相當於減少消耗7億6300萬公噸的石油

原本根據歐盟自2018年實施的能源效率指引（Energy Efficiency Directive），至2030年能源消費量須較2007年減32.5%，以協助促成歐盟因應氣候變遷的最大計畫「Fit for 55」—2030年前二氧化碳較1990年水準減排55%。

以2007年標準比較，目前歐盟整體節能達29%，距原訂目標不遠，但27個成員國不以此為滿，經這次調高目標後，2030年能源消費量將較2007年減少38%。

依歐盟新規，明年起各國平均先減少1.49%能源消費，逐步達到年減1.9%，但公部門須自明年起就節能1.9%。為達此目標，歐盟各國平均每年3%的公有建築將進行節能改裝。

這項新規定將在刊登公報20日後生效。

歐盟 氣候變遷 石油

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