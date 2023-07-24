我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

華氏破百度高溫登山 兩名婦人在內華達州被熱死

馬克宏展開歷史性印太之旅 分析：對抗中國影響力

中央社巴黎24日專電
法國總統馬克宏。(Getty Images)
法國總統馬克宏。(Getty Images)

法國總統馬克宏今天正式展開歷史性的印太地區島國戰略巡訪之旅。學者分析，除安撫三度舉辦獨立公投的新喀里多尼亞外，出訪的主要任務便是抗衡中國在此深耕的影響力。

睽違5年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將再次踏上法國於大洋洲的海外屬地新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea），並展開印太地區非常具有戰略意義的巡訪。

在新喀里多尼亞訪問3天後，馬克宏將「歷史性」訪問南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。自1966年前總統戴高樂（Charles de Gaulle）出訪當時尚未獨立，且仍稱新赫布里底群島共管地的萬那杜後，就再也沒有法國總統造訪該地區的非法屬島嶼。

此次出訪的主要目的，除了關注曾三度舉辦獨立公投的新喀里多尼亞，安撫島上的獨立勢力，並展現法國政府願意傾聽的態度外，在地緣戰略上更重要的，就是抗衡中國在印太地區的影響力。

馬克宏預計將闡述法國的印太地區戰略，尤其在中國在該區島國影響力日增之際，其目標非常明確，根據總統府艾里賽宮（Elysee）闡述，就是重申「法國再次投入」的企圖心。

法國國際關係研究所（IFRI）研究員巴鍾（Céline Pajon）向法國新聞電台（FranceInfo）分析，自2000年起，北京利用該區不想與強權過多牽連的心態，「取得了空位」。2012年中國領導人習近平上位後，中國在太平洋地區成為不可忽視的存在，並發展自身利益。

首先是為了取得自然資源，包括鋰和漁業，也為了掌控若台海開戰將具有決定性角色的太平洋海域。

巴鍾說：「中國政府與這些島國的政治菁英建立密切關係。這些國家都對中國負債，且在政治和經濟上都依賴中國。」

巴鍾指出，2022年春天，中國和與澳洲關係向來友好的索羅門群島簽訂安全協議，引發西方震驚，「各國才發現他們早已大幅失守」，因為協議的其中一個子條款將「向中國軍力開啟索羅門群島的大門」。

儘管幾個月之後太平洋島國共同拒絕了中國涵蓋治安、經濟、健康和氣候的5年計畫，但中國仍繼續發展在此區的影響力。

由於法屬島嶼，法國在印太地區有世界僅次於美國的專屬經濟海域，並企圖提供有別於中國之外的「另一個選項」。總統府表示，希望超越外交的行禮如儀，「強化與全體太平洋國家的合作」。

巴鍾也認為，法國目前在南太平洋沒有任何的清晰戰略，美國則在去年發展出全新戰略，不僅預備上億美元援助該區島國、與日本、印度、澳洲合作「四方安全對話」（Quad），也舉行美國-太平洋島國峰會。

國民議會國防軍事委員會成員、今年曾訪台的議員傑納泰（Anne Genetet）也向法媒表示，印太是「歐洲議題」，儘管看似遙遠，但全球價值鏈明顯的脆弱性與海運受阻而造成的通膨，「都提醒著印太地區與歐洲人息息相關」，並呼籲歐洲以清晰的戰略更積極參與印太地區。

馬克宏 澳洲 公投

上一則

回應莫斯科、克里米亞遭襲 俄外交部揚言「強硬報復」

下一則

以色列國會通過司法改革主要條款 限制最高院權力

延伸閱讀

法國「政治神童」任教長 意外揭菁英私校面紗

法國「政治神童」任教長 意外揭菁英私校面紗
馬克宏批普亭「犯大錯」 歐盟盼增陸路穀物出口

馬克宏批普亭「犯大錯」 歐盟盼增陸路穀物出口
法國連日騷亂後 馬克宏仍挺柏納續任總理

法國連日騷亂後 馬克宏仍挺柏納續任總理
馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」

馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯
黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校