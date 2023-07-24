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北海道札幌無頭屍命案 父女檔涉共謀作案被逮

中央社北海道24日綜合外電報導
札幌薄野街頭。(美聯社)
札幌薄野街頭。(美聯社)

日本北海道札幌著名紅燈區的一間旅館客房本月2日驚見一具無頭男屍。日本警方今天以涉嫌毀屍、棄屍等罪名，逮捕1名女性嫌疑人以及她的醫師父親。

HBC北海道放送報導，被逮捕的兩人分別是住在札幌市的29歲女性田村瑠奈，還有她的59歲父親田村修。兩人因為涉嫌毀壞遺體、不法取得遺體、棄屍等罪名遭到警方逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，位於札幌紅燈區薄野的一間旅館浴室於7月2日發現一具無頭男屍，後經確認為家住北海道惠庭市的62歲公司職員浦仁志。

田村父女涉嫌共謀犯案，在1日深夜至2日清晨期間，於這間旅館2樓客房的浴室內，以利刃將浦仁志的頭部割下，隨後帶走遺棄。

日本警方指出，發現屍體的前一天，監視器拍到嫌犯田村瑠奈跟死者一起進入旅館客房。之後的監視器畫面顯示，有一個人身穿與進房時不同的衣物，提著大行李箱走出。

根據北海道警方調查，田村瑠奈的父親田村修，看來並沒有一起進入旅館客房。

調查相關人士透露，田村瑠奈涉嫌在旅館內分屍，她的父親則涉嫌開車在附近接應。

警方指出，受害男性遭利刃刺傷，死因是出血性休克，並在死後遭到斷頭。警方還在搜索死者下落不明的頭部、持有物品，以及作案凶器。

影片來源：YouTube FNNプライムオンライン

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