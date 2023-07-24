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神學士禁止美容院營業 阿富汗女性嘆失去「療癒」場所

編譯高詣軒／即時報導
阿富汗神學士當局7月稍早確認將關閉國內美容院，令當地婦女感嘆自由再遭剝奪。(Getty Images)
阿富汗神學士當局7月稍早確認將關閉國內美容院，令當地婦女感嘆自由再遭剝奪。(Getty Images)

根據阿富汗神學士」（Taliban）政權命令，該國所有美容院須在未來幾周關閉，估計使6萬從業人員失去生計。有當地女性表示，新政策宣布的當下自己正在美容院消費，只見老闆娘聞訊後便開始哭泣，「每個人都在哭，一片安靜。」

英國廣播公司（BBC）報導，美容院必須關閉的消息傳來時，23歲的阿富汗女性扎爾米娜（Zarmina，化名）正在美容院染髮，隨後見到老闆娘震驚得哭泣，「她是得養家餬口的人」，而美容院的氣氛跌落冰點，「我甚至無法望向鏡子」。

報導指出，除了美容院，阿富汗女性也遭限制進入教室、健身房和公園等地。

扎爾米娜稱，過去常和社區女性一起去美容院，和一名美容院員工建立深厚交情。16歲就結婚的她說，在美容院談天說地帶給她難得的自由感受，然而2021年美軍撤離、神學士掌權後，女性自由逐漸受到打壓。

神學士掌權起初並未下令關閉美容院，但近一個月卻改變立場。受丈夫限制不能單獨外出的扎爾米娜，原本說服丈夫讓她一年到美容院兩、三次，如今連這份微小的自由也將失去，「現在女性只在討論失業、歧視和貧窮」。

22歲的瑪地那（Madina，化名），外出時都將頭部覆蓋住，只有丈夫和家人才看得到她染過的頭髮。她居住在阿國首都喀布爾，熱衷在網路上追逐時尚，表示：「每個我認識的女性都熱愛改善造型。我喜歡最新時尚和化妝」。

她也表示，美容院是她婚姻保鮮的功臣，因為丈夫喜歡欣賞她髮型和髮色的變化，但如今美容院員工已不再穿洋裝、牛仔褲，而是穿戴傳統的希賈布（hijab），氣氛詭譎，「沒有人知道誰是神學士支持者，也沒人想要論及政治。」

而對27歲當地女性索馬亞（Somaya，化名）來說，美容院是生活必需品：3年前，由於房間內的電器意外，她臉部燒傷並失去眉、睫毛，直到在美容院做眉部紋繡（micro-blading）才如獲新生，「美容院讓我找回人生。」

索馬亞已取得心理學碩士，擔任心理諮商人員。神學士掌權並實施多項限制後，她見到越來越多女性尋求她的協助，而她和許多人一樣，將美容院當作「療癒」場所：不只是妝容的地方，更是「隱藏悲傷、帶來能量和希望」的所在。

神學士 阿富汗 時尚

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